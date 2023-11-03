Нижние звенья «Эдмонтона» принесли команде лишь 1 балл за результативность на старте сезона. Команда проиграла 7 из 9 игр

Эдмонтон проиграл семь из девяти игр в сезоне НХЛ.

Команда тренера уступила «Далласу» (3:4) в матче регулярного чемпионата .

Журналист TSN Райан Ришо выделил одну из проблем канадской команды – отсутствие результативности в третьем и четвертом звеньях команды.

Группа игроков, состоящая из Райана Маклауда, , , , Дерека Райана и Адама Эрни, набрала лишь один балл в общей сложности на старте сезона. Это результативная передача Райана. Игроки провели от шести до девяти игр в сезоне.

Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Леон Драйзайтль – 13 очков.

За ним расположились Коннор Макдэвид, защитник Эван Бушар и форвард Зак Хайман, которые набрали по девять баллов.