Нижние звенья «Эдмонтона» принесли команде лишь 1 балл за результативность на старте сезона. Команда проиграла 7 из 9 игр

Теги Эдмонтон НХЛ Адам Эрни Маттиас Янмарк-Нюлен Коннор Браун Дерек Райан Дилан Холлоуэй Райан Маклауд Джей Вудкрофт Хоккей

Эдмонтон проиграл семь из девяти игр в сезоне НХЛ.

Команда тренера Джея Вудкрофта уступила «Далласу» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Журналист TSN Райан Ришо выделил одну из проблем канадской команды – отсутствие результативности в третьем и четвертом звеньях команды.

Группа игроков, состоящая из Райана Маклауда, Коннора Брауна, Маттиаса Янмарка, Дилана Холлоуэя, Дерека Райана и Адама Эрни, набрала лишь один балл в общей сложности на старте сезона. Это результативная передача Райана. Игроки провели от шести до девяти игр в сезоне.

Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Леон Драйзайтль – 13 очков.

За ним расположились Коннор Макдэвид, защитник Эван Бушар и форвард Зак Хайман, которые набрали по девять баллов.

8 комментариев

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Direct free kick
Осенью 2016 тут вышла статья "дедмонтон больше не дно". 7 лет спустя статья снова не актуальна https://www.sports.ru/tribuna/blogs/antarktida/1095380.html
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Donbass
Удивляет как генменеджеры Ойлерз из года в год никак не могут усилить 3-4 звено нормальными опытными хоккеистами. Теперь Холланд на те же грабли наступил. Походу Эдмонтону нужны такие игроки как Райан О’Райлли, с харизмой и авторитетом, а не всякие Эрни подобные.
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igor nn
Не мудрено!! Браун то старпер..а Дерек это ваще динозавр..Он играл когда я еще под стол пешком ходил...а теперь у меня борода седеет))
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Kirill HG
Добавим горячих новостей по Эдмонтону, у которых сегодня сорвалась тренировка!

вратарь Стюарт Скиннер на эмоциях ударил клюшкой по воротам через 20 минут и ушел в раздевалку, команда покинула лед

выдержал целый период двусторонки💪
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Jeff Lebowski
Нижние звенья - имеются в виду звенья со второго по четвёртое?
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Nanip
Ответ Donbass
Удивляет как генменеджеры Ойлерз из года в год никак не могут усилить 3-4 звено нормальными опытными хоккеистами. Теперь Холланд на те же грабли наступил. Походу Эдмонтону нужны такие игроки как Райан О’Райлли, с харизмой и авторитетом, а не всякие Эрни подобные.
А что хотеть от менеджеров, когда они подписывают легендарные контракты: Нерс, Коскинен, Кэмпбелл и другие
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