Нижние звенья «Эдмонтона» принесли команде лишь 1 балл за результативность на старте сезона. Команда проиграла 7 из 9 игр
Эдмонтон проиграл семь из девяти игр в сезоне НХЛ.
Команда тренера Джея Вудкрофта уступила «Далласу» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Журналист TSN Райан Ришо выделил одну из проблем канадской команды – отсутствие результативности в третьем и четвертом звеньях команды.
Группа игроков, состоящая из Райана Маклауда, Коннора Брауна, Маттиаса Янмарка, Дилана Холлоуэя, Дерека Райана и Адама Эрни, набрала лишь один балл в общей сложности на старте сезона. Это результативная передача Райана. Игроки провели от шести до девяти игр в сезоне.
Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Леон Драйзайтль – 13 очков.
За ним расположились Коннор Макдэвид, защитник Эван Бушар и форвард Зак Хайман, которые набрали по девять баллов.
вратарь Стюарт Скиннер на эмоциях ударил клюшкой по воротам через 20 минут и ушел в раздевалку, команда покинула лед
выдержал целый период двусторонки💪