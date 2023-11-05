«Вегас» набрал очки в 12 играх подряд на старте сезона – 10-й случай в истории НХЛ. Клуб идет на 1-м месте в лиге
«Вегас» набрал очки в 12 играх подряд на старте сезона – 10-й случай в истории.
Сегодня «Голден Найтс» разгромили «Колорадо» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Действующий чемпион идет без поражений в основное время и лидирует в общей таблице лиги с 23 очками в 12 играх.
До «Вегаса» серии из 12+ матчей с очками на старте сезона удавались клубам НХЛ 9 раз.
Рекорд принадлежит «Чикаго» (2012/13, 24 игры). Второе место у «Анахайма» (2006/07, 16), третье – у «Эдмонтона» (1984/85, 15), четвертое – у «Монреаля» (1943/44, 14). Все эти клубы в тех сезонах выиграли Кубок Стэнли.
Также в топ-10 входят серии «Монреаля» (1972/73, 13, Кубок Стэнли), «Питтсбурга» (1994/95, 13), «Атланты Флэймс» (1978/79, 12), «Флориды» (1996/97, 12) и «Баффало» (2006/07, 12).
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