О′Райлли и Пойнт, сделавшие по хет-трику и передаче, Раст с 1+3 – звезды дня в НХЛ
Райан О′Райлли, Брэйден Пойнт и Брайан Раст – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Брайан Раст с 4 (1+3) очками в матче против «Сан-Хосе» (10:2).
Вторая звезда – нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт с хет-триком и передачей в игре с «Оттавой» (6:4).
Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Райан О′Райлли. Он сделал хет-трик и передачу в игре с «Эдмонтоном» (5:2).
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