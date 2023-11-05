О′Райлли и Пойнт, сделавшие по хет-трику и передаче, Раст с 1+3 – звезды дня в НХЛ

Райан О′Райлли, Брэйден Пойнт и Брайан Раст – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Брайан Раст с 4 (1+3) очками в матче против «Сан-Хосе» (10:2).

Вторая звезда – нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт с хет-триком и передачей в игре с «Оттавой» (6:4).

Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Райан О′Райлли. Он сделал хет-трик и передачу в игре с «Эдмонтоном» (5:2).