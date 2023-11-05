О′Райлли и Пойнт, сделавшие по хет-трику и передаче, Раст с 1+3 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Райан О′Райлли Брэйден Пойнт Брайан Раст Хоккей

Райан О′Райлли, Брэйден Пойнт и Брайан Раст – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Брайан Раст с 4 (1+3) очками в матче против «Сан-Хосе» (10:2).

Вторая звезда – нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт с хет-триком и передачей в игре с «Оттавой» (6:4).

Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Райан О′Райлли. Он сделал хет-трик и передачу в игре с «Эдмонтоном» (5:2).

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3 комментария

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Rodgeras
А Кучеров с 1+4???????? Поинт хех сделал хэт-трик без него.
+3
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Фанат спорта01
то есть Раст с 1+3 против Хосе>Кучерова 1+4 против Оттавы?
+1
0
+1
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Dima Jevgrafov
У Куча 1+4. Раст похоже роднее НХЛ
+1
0
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