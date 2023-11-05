Тренер «Сан-Хосе» о 2:10 от «Питтсбурга»: «Мне понравился наш 1-й период, но потом мы внезапно стали другой командой. Пропустили 3-й гол и развалились»
Тренер «Сан-Хосе» высказался о поражении от «Питтсбурга» со счетом 2:10.
«Мне понравился первый период в нашем исполнении (0:2 – прим. Sports.ru). Но потом мы внезапно стали другой командой.
Вот что произошло. «Питтсбург» продолжал играть так же. Мы пропустили 3-й гол и развалились», – сказал Дэвид Куинн.
«Сан-Хосе» пропустил 10 шайб во втором матче подряд. В прошлой игре команда проиграл «Ванкуверу» (1:10).
«Шаркс» потерпели 11 поражений подряд и занимают последнее место в общей таблице НХЛ с 1 очком.
Жаль что в эпоху праймовых Павелски, Торнтона, Бёрнса не получилось КС зацепить.
Симпатичная команда была
Никто и не ожидал такого.
:)