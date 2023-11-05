Тренер «Сан-Хосе» о 2:10 от «Питтсбурга»: «Мне понравился наш 1-й период, но потом мы внезапно стали другой командой. Пропустили 3-й гол и развалились»

Теги Питтсбург Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

Тренер «Сан-Хосе» высказался о поражении от «Питтсбурга» со счетом 2:10.

«Мне понравился первый период в нашем исполнении (0:2 – прим. Sports.ru). Но потом мы внезапно стали другой командой. 

Вот что произошло. «Питтсбург» продолжал играть так же. Мы пропустили 3-й гол и развалились», – сказал Дэвид Куинн

«Сан-Хосе» пропустил 10 шайб во втором матче подряд. В прошлой игре команда проиграл «Ванкуверу» (1:10). 

«Шаркс» потерпели 11 поражений подряд и занимают последнее место в общей таблице НХЛ с 1 очком. 

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7 комментариев

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hh88_88
При счёте 4:0 судья сломал нам игру
+15
-1
+14
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Lis Krut
М-да... Шаркс конечно в удручающем состоянии и непонятно когда из него выйдут.
Жаль что в эпоху праймовых Павелски, Торнтона, Бёрнса не получилось КС зацепить.
Симпатичная команда была
+10
0
+10
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Сергей Иванов
Было всё хорошо, но потом что-то случилось 😑
+9
0
+9
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Namaste_88
Ответ Lis Krut
М-да... Шаркс конечно в удручающем состоянии и непонятно когда из него выйдут. Жаль что в эпоху праймовых Павелски, Торнтона, Бёрнса не получилось КС зацепить. Симпатичная команда была
В то время ещё и Набоков был, а в защите Бойл и Власик. Эх…
+4
0
+4
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Mephi027
Внезапно.

Никто и не ожидал такого.

:)
+2
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+2
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Дмитрий Травницкий
блин, у них оказывается ещё и тренер есть. А по игре кажется, что там просто парни после работы выходят шайбу погонять😁
+2
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+2
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Александр Романов
По сравнению с акулами Аризона и Чикаго вообще топ дрим Тим
0
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