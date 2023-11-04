Жафяров вошел в состав «Ак Барса» на матч против «Барыса». Он заявлен 13-м нападающим

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров попал в состав «Ак Барса» на матч против «Барыса».

Он заявлен 13-м нападающим. 

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 4 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Дамир Жафяров в сезоне-2023/24 провел 10 матчей и забил 1 гол. Он не играет с 12 октября.

В состав казанской команды также вернулся Дмитрий Кагарлицкий, пропустивший матч против «Салавата Юлаева».

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5 комментариев

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ВОЛКОДАВ
Дамир! ЖГИ!!!
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sd4fmwrvz8
Нормального игрока маринуют 13ым еще заявили , карьеру чуваку ак барс портит
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Глеб Глебыч
Я не понимаю, в чём проблема дать ему нормально отыграть пару матчей ? можно подумать, команда катком проходит по сезону, все форварды идеально отыгрывают - нет же, вату катаем из матча в матч
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greedy
Не надо тянуть - надо как можно скорее сменить клуб. У Билла он играть не будет. Все эти заявки 13-м игроком никуда не приведут.
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+77079058001
Ответ sd4fmwrvz8
Нормального игрока маринуют 13ым еще заявили , карьеру чуваку ак барс портит
👍👍👍ну наконец то дали возможность сыграть
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