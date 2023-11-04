Жафяров вошел в состав «Ак Барса» на матч против «Барыса». Он заявлен 13-м нападающим

Дамир Жафяров попал в состав «Ак Барса» на матч против «Барыса».

Он заявлен 13-м нападающим.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 4 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

в сезоне-2023/24 провел 10 матчей и забил 1 гол. Он не играет с 12 октября.

В состав казанской команды также вернулся , пропустивший матч против «Салавата Юлаева».

Агент Жафярова: «Билялетдинов говорит: «Я не знаю, как тебя использовать». Дамиру не дадут шанс в «Ак Барсе»