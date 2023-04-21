Юлия Лысенко о матчах НХЛ: «Разнообразие фастфуда поражает. Люди требуют хлеба и зрелищ. Зрелище в хоккее у нас есть, дайте хлеба, послушайтесь Ювенала»

Теги СКА НХЛ АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс Матч ТВ Василий Пономарев Питание Хоккей

Юлия Лысенко считает, что российскому хоккею нужно прибавлять в плане хлеба, а не зрелища.

Супруга форварда «Чикаго Вулвс» Василия Пономарева и ведущая клубного телевидения СКА сравнила уровень организации матчей в КХЛ и НХЛ. 

– Ты смотришь игры Василия? Все-таки разница во времени.

– Да, практически все.

– Это ему важно или тебе?

– За него ответить не могу. Мне нравится смотреть матчи, наблюдать за его профессиональным развитием.

– Знаю, что в новогодние праздники ты летала в Америку, ходила на хоккей. Чем матчи НХЛ отчитаются от наших?

– Первый раз в НХЛ я попала на игру «Чикаго», до этого смотрела только матчи АХЛ вживую.

В Америке немного отличается подход к хоккею от российского: в плане и самой игры, и организации матчей. Хотелось бы отметить интерес к хоккею людей разных возрастных категорий, который формируется на протяжении более 150 лет.

Возможно, американские болельщики немного более раскрепощенные и не боятся показывать эмоции. Например, на матче НХЛ за мной сидела компания из пяти женщин, было видно, что они пришли весело провести время и вкусно поесть на трибуне, что, кстати, не запрещается за океаном.

Разнообразие фастфуда на стадионе просто поражает. Люди всегда требуют хлеба и зрелищ. Зрелище в виде хоккея у нас есть, дайте хлеба, послушайтесь Ювенала, – сказала Лысенко. 

12 комментариев

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b9dc9qmr6f
Дайте пива нормального, а нет вот это безалкогольное
+12
0
+12
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Алексей Зуев
Не люблю чавкающих и вечно шуршащих, что на спортивных трибунах, что в кинотеатрах. Для пожрать есть специальные заведения
+13
-7
+6
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ɔculpa
Ответ Алексей Зуев
Не люблю чавкающих и вечно шуршащих, что на спортивных трибунах, что в кинотеатрах. Для пожрать есть специальные заведения
За чавканье вообще даже в столовой надо в табло заряжать.
+7
-2
+5
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Алексей Панин
Одно дело ассортимент, другое дело цены. Хот-дог, мороженое стоят 300-400 рублей, и это еще не самое дорогое + если кто-то есть такой, кто возьмет попить - это еще +200-400, смотря что взял. Где-то 700 рублей может выйти за раз, а это еще не учитывая цену на билет. Достаточно дорого, как по мне
+4
0
+4
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Александр Маслов
Ответ Алексей Панин
Одно дело ассортимент, другое дело цены. Хот-дог, мороженое стоят 300-400 рублей, и это еще не самое дорогое + если кто-то есть такой, кто возьмет попить - это еще +200-400, смотря что взял. Где-то 700 рублей может выйти за раз, а это еще не учитывая цену на билет. Достаточно дорого, как по мне
Полностью согласен, особенно в регионах.,
+2
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+2
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вперёд спартак
в цену билета пиво анлим и всё будет гуд
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VladosParovoz
Нужно по-любому, выдыть людям рома!!!
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Павел павел
Ответ ɔculpa
За чавканье вообще даже в столовой надо в табло заряжать.
анекдот про чавкающую жену знаешь?)
0
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Marienburg
Ответ ɔculpa
За чавканье вообще даже в столовой надо в табло заряжать.
Зачем, если под рукой есть компот?
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kl03
Ответ Алексей Панин
Одно дело ассортимент, другое дело цены. Хот-дог, мороженое стоят 300-400 рублей, и это еще не самое дорогое + если кто-то есть такой, кто возьмет попить - это еще +200-400, смотря что взял. Где-то 700 рублей может выйти за раз, а это еще не учитывая цену на билет. Достаточно дорого, как по мне
На тикетмастере посмотел цены на билеты следущий матч Лифз в Торонто - что-то приличное от $600 CAD (+13% tax) и до $1200 доходят - это только билеты без еды и выпивки. ОЧЕНЬ дорого - с ребенком сходить -как неделю на Карибах в 5* всё включено. Это и выбираю
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Макс Смирнов
Ответ вперёд спартак
в цену билета пиво анлим и всё будет гуд
тогда билеты будут по 5 к )))
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