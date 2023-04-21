Юлия Лысенко о матчах НХЛ: «Разнообразие фастфуда поражает. Люди требуют хлеба и зрелищ. Зрелище в хоккее у нас есть, дайте хлеба, послушайтесь Ювенала»

Юлия Лысенко считает, что российскому хоккею нужно прибавлять в плане хлеба, а не зрелища.

Супруга форварда « » и ведущая клубного телевидения сравнила уровень организации матчей в и НХЛ.

– Ты смотришь игры Василия? Все-таки разница во времени.

– Да, практически все.

– Это ему важно или тебе?

– За него ответить не могу. Мне нравится смотреть матчи, наблюдать за его профессиональным развитием.

– Знаю, что в новогодние праздники ты летала в Америку, ходила на хоккей. Чем матчи НХЛ отчитаются от наших?

– Первый раз в НХЛ я попала на игру «Чикаго», до этого смотрела только матчи вживую.

В Америке немного отличается подход к хоккею от российского: в плане и самой игры, и организации матчей. Хотелось бы отметить интерес к хоккею людей разных возрастных категорий, который формируется на протяжении более 150 лет.

Возможно, американские болельщики немного более раскрепощенные и не боятся показывать эмоции. Например, на матче НХЛ за мной сидела компания из пяти женщин, было видно, что они пришли весело провести время и вкусно поесть на трибуне, что, кстати, не запрещается за океаном.

Разнообразие фастфуда на стадионе просто поражает. Люди всегда требуют хлеба и зрелищ. Зрелище в виде хоккея у нас есть, дайте хлеба, послушайтесь Ювенала, – сказала Лысенко.