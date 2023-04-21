Юлия Лысенко о матчах НХЛ: «Разнообразие фастфуда поражает. Люди требуют хлеба и зрелищ. Зрелище в хоккее у нас есть, дайте хлеба, послушайтесь Ювенала»
Юлия Лысенко считает, что российскому хоккею нужно прибавлять в плане хлеба, а не зрелища.
Супруга форварда «Чикаго Вулвс» Василия Пономарева и ведущая клубного телевидения СКА сравнила уровень организации матчей в КХЛ и НХЛ.
– Ты смотришь игры Василия? Все-таки разница во времени.
– Да, практически все.
– Это ему важно или тебе?
– За него ответить не могу. Мне нравится смотреть матчи, наблюдать за его профессиональным развитием.
– Знаю, что в новогодние праздники ты летала в Америку, ходила на хоккей. Чем матчи НХЛ отчитаются от наших?
– Первый раз в НХЛ я попала на игру «Чикаго», до этого смотрела только матчи АХЛ вживую.
В Америке немного отличается подход к хоккею от российского: в плане и самой игры, и организации матчей. Хотелось бы отметить интерес к хоккею людей разных возрастных категорий, который формируется на протяжении более 150 лет.
Возможно, американские болельщики немного более раскрепощенные и не боятся показывать эмоции. Например, на матче НХЛ за мной сидела компания из пяти женщин, было видно, что они пришли весело провести время и вкусно поесть на трибуне, что, кстати, не запрещается за океаном.
Разнообразие фастфуда на стадионе просто поражает. Люди всегда требуют хлеба и зрелищ. Зрелище в виде хоккея у нас есть, дайте хлеба, послушайтесь Ювенала, – сказала Лысенко.
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