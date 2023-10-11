Дэн Мильштейн: «Пономарев получил травму в тренировочном лагере «Каролины», он восстанавливается. После этого будет определено его будущее»

Теги травмы Каролина НХЛ АХЛ Дэн Мильштейн ТАСС Василий Пономарев Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о будущем Василия Пономарева в НХЛ.

«Василий получил травму в тренировочном лагере «Каролины», сейчас он восстанавливается. После этого будет определено его будущее.

Он может быть и в основном составе, его могут отправить в АХЛ – вариантов немало», – сказал агент игрока Дэн Мильштейн.

Отметим, что в этом сезоне «Чикаго Вулвс» – бывший фарм-клуб «Каролины» в АХЛ – принял статус самостоятельной команды.

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1 комментарий

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Марсель Объелся
Да что ж такое, казалось уже может в Каролине начинать этот сезон. Здоровья
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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