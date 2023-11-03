Тренер «Коламбуса» об игре Воронкова: «Этот парень действительно впечатляет»

Теги Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Дмитрий Воронков Хоккей

Тренер «Коламбуса» впечатлен игрой форварда Дмитрия Воронкова.

Паскаль Венсан высказался после матча против «Тампы» (4:2). В этой игре Воронков сделал передачу. Всего в его активе 3 (1+2) очка в 4 играх в сезоне. 

«Этот парень действительно впечатляет.

То, как он играет, и то, как он может играть по системе, не владея [английском] языком, действительно впечатляет», – сказал тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан.

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1 комментарий

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КараТэ
А вот хейтеров-белолаг от ваших высказываний трясет! Они знают лучше! Не говорите так про Воронкова,у них диваны от злости сломаются
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