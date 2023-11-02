Кирилл Марченко вернулся в состав «Коламбуса» после двух игр в запасе. Форвард сыграет в звене с Воронковым в матче против «Тампы»

Кирилл Марченко примет участие в матче против «Тампы».

Российский нападающий « » включен в состав команды на игру регулярного чемпионата .

Прошлые две игры пропустил по решению главного тренера Паскаля Венсана.

Ожидается, что Марченко сыграет в третьем звене нападения вместе с центрфорвардом и .

Марченко набрал 3 (0+3) очка в 7 матчах чемпионата НХЛ.