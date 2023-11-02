Бабаев о Воронкове в НХЛ: «Дифирамбы петь рано. Он будет выгрызать себе место шаг за шагом, ему еще предстоит большой путь»

Шуми Бабаев высказался об игре Дмитрия Воронкова в НХЛ.

отметился голом и передачей в 3 матчах НХЛ за « ».

– Можно ли сказать, что Воронков ворвался в и выгрыз себе место в основе, как ранее это сделал в КХЛ?

– Выгрызает – да, ворвался – пока еще нет. Ему еще предстоит большой путь. И, конечно, всем русским ребятам там желаю успеха.

Дима готовился к сезону у меня в тренировочном лагере, дальше уже поехал в Америку. Но мы же понимаем, что в любой момент его могут отправить в . Сможет ли он там выдержать или поедет обратно в Россию? Думаю, сто процентов «Коламбус» будет его отправлять туда-сюда, и это уже будет от характера Воронкова зависеть.

Если ему что-то не подойдет, и он вернется в КХЛ, я бы его тоже не осуждал. Если закрепится в НХЛ – красавчик. Пока дифирамбы петь рано – это точно. Он себе аккуратно шаг за шагом будет выгрызать место, – сказал хоккейный агент .