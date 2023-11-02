Бабаев о Воронкове в НХЛ: «Дифирамбы петь рано. Он будет выгрызать себе место шаг за шагом, ему еще предстоит большой путь»

Теги Коламбус Шуми Бабаев НХЛ АХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Шуми Бабаев высказался об игре Дмитрия Воронкова в НХЛ.

Воронков отметился голом и передачей в 3 матчах НХЛ за «Коламбус».

– Можно ли сказать, что Воронков ворвался в НХЛ и выгрыз себе место в основе, как ранее это сделал в КХЛ?

– Выгрызает – да, ворвался – пока еще нет. Ему еще предстоит большой путь. И, конечно, всем русским ребятам там желаю успеха.

Дима готовился к сезону у меня в тренировочном лагере, дальше уже поехал в Америку. Но мы же понимаем, что в любой момент его могут отправить в АХЛ. Сможет ли он там выдержать или поедет обратно в Россию? Думаю, сто процентов «Коламбус» будет его отправлять туда-сюда, и это уже будет от характера Воронкова зависеть.

Если ему что-то не подойдет, и он вернется в КХЛ, я бы его тоже не осуждал. Если закрепится в НХЛ – красавчик. Пока дифирамбы петь рано – это точно. Он себе аккуратно шаг за шагом будет выгрызать место, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

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