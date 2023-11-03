Воронков сделал передачу в матче с «Тампой», сыграв 3:54 в большинстве – больше всех в «Коламбусе». У него 1+2 в 4 играх
Дмитрий Воронков сделал передачу в матче с «Тампой».
Форвард ассистировал Кириллу Марченко при первой шайбе «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:2).
В активе 23-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 4 играх в сезоне.
Сегодня Воронков (14:06 – личный рекорд по времени в НХЛ, 3:54 – в большинстве, максимальный показатель в «Коламбусе», «+1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом.
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