Воронков сделал передачу в матче с «Тампой», сыграв 3:54 в большинстве – больше всех в «Коламбусе». У него 1+2 в 4 играх

Теги Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков сделал передачу в матче с «Тампой».

Форвард ассистировал Кириллу Марченко при первой шайбе «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:2). 

В активе 23-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 4 играх в сезоне. 

Сегодня Воронков (14:06 – личный рекорд по времени в НХЛ, 3:54 – в большинстве, максимальный показатель в «Коламбусе», «+1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом. 

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5 комментариев

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Aleksandr
Подняли кого надо из АХЛ, красавцы
+14
0
+14
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Серый
Красава, Димон, продолжай в том же духе!
+5
0
+5
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Dimash Balatayev
это доверие или пики хотят больше получить?
+2
0
+2
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icey_punk
Загитыч красава. Старается, лохом точно не выглядит.
+1
0
+1
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omsk1716
Передача конечно немного в противоход, но попал очень красиво!
0
0
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