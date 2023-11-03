Чивилев о СКА вне зоны плей-офф: «Девятая строчка – неприемлемо для такого клуба. У команды самые большие цели»
Андрей Чивилев высказался о турнирном положении СКА.
Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах.
«СКА вне зоны плей-офф? Я не так давно в команде, но знаю, что у СКА самые большие цели.
Девятая строчка – неприемлемо для такого клуба, как СКА», – сказал форвард СКА Андрей Чивилев.
СКА проиграл 3-й матч подряд – 3:5 от «Авангарда». Команда Ротенберга вне зоны плей-офф после 24 игр
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