Чивилев о СКА вне зоны плей-офф: «Девятая строчка – неприемлемо для такого клуба. У команды самые большие цели»

Андрей Чивилев высказался о турнирном положении СКА.

Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах.

«СКА вне зоны плей-офф? Я не так давно в команде, но знаю, что у СКА самые большие цели.

Девятая строчка – неприемлемо для такого клуба, как СКА», – сказал форвард СКА Андрей Чивилев.

СКА проиграл 3-й матч подряд – 3:5 от «Авангарда». Команда Ротенберга вне зоны плей-офф после 24 игр