Чивилев о СКА вне зоны плей-офф: «Девятая строчка – неприемлемо для такого клуба. У команды самые большие цели»

Теги СКА КХЛ Чемпионат.com Андрей Чивилев Хоккей

Андрей Чивилев высказался о турнирном положении СКА.

Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах.

«СКА вне зоны плей-офф? Я не так давно в команде, но знаю, что у СКА самые большие цели.

Девятая строчка – неприемлемо для такого клуба, как СКА», – сказал форвард СКА Андрей Чивилев.

СКА проиграл 3-й матч подряд – 3:5 от «Авангарда». Команда Ротенберга вне зоны плей-офф после 24 игр

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9 комментариев

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Максим Столбов
Мы решаем самые большие задачи, получить высокий номер драфта в НХЛ и неважно, что Роман Борисович не знает, что мы играем в другой лиге, где драфта нет.
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Machine Head
Вот подхалимничать в клубе СКА учат быстрее , чем хорошо играть по заданию. И чем же СКА «такой клуб»? Какая история , традиции ?
+5
-1
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Кино Музыка
А все почему-то рады.
+3
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+3
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Mistic69
Ротенберга в отставку!!!!!
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ТимТалер
Пока у нее большое очко )
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Костя Кот
в конце сезона йозе скажет, что ска много создавал моментов, но и летал немало, куча выездных матчей, поэтому 9 место.
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mihany12
Место то, что надо
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greedy
Ответ Mistic69
Ротенберга в отставку!!!!!
Нет, конечно. Кто ещё нам такое шоу обеспечит?
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