Бобровский после 2:0 с «Детройтом»: «Не думаю о личных достижениях. Хорошая команда опережает нас в таблице, нужно усердно работать, чтобы догнать их»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался после матча против «Детройта» (2:0).

Вратарь «Флориды» отразил все 22 броска по своим воротам. Шатаут стал для него 1-м в сезоне и 39-м за карьеру в рамках регулярок. Он провел свой 650-й матч в НХЛ.

«Очевидно, я не думаю о своих личных или карьерных достижениях.

Хорошая команда опережает нас в турнирной таблице, и нам нужно усердно работать, чтобы догнать их», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

«Флорида» идет на 5-м месте в Атлантическом дивизионе с 11 очками в 9 играх. В топ-4 входят «Монреаль» и «Торонто» (по 12 очков), «Детройт» (13) и «Бостон» (19).

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