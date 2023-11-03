Бобровский сыграл на ноль против «Детройта», отразив 22 броска. Это его 1-й шатаут в сезоне

Сергей Бобровский сыграл на ноль против «Детройта», отразив 22 броска.

« » обыграла «Ред Уингс» (2:0) в матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь был признан первой звездой встречи. Шатаут стал для него первым в сезоне и 39-м за карьеру в рамках регулярок.

Подробнее со статистикой Бобровского в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.