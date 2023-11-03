Бобровский сыграл на ноль против «Детройта», отразив 22 броска. Это его 1-й шатаут в сезоне

Теги Флорида Детройт Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский сыграл на ноль против «Детройта», отразив 22 броска.

«Флорида» обыграла «Ред Уингс» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский вратарь был признан первой звездой встречи. Шатаут стал для него первым в сезоне и 39-м за карьеру в рамках регулярок. 

Подробнее со статистикой Бобровского в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) :
1) Набоков - 59 ( 697 матчей )
2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей )
3) Варламов - 40 ( 586 матчей )
4) БОБРОВСКИЙ - 39 ( 650 матчей )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
omsk1716
Ответ Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) : 1) Набоков - 59 ( 697 матчей ) 2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей ) 3) Варламов - 40 ( 586 матчей ) 4) БОБРОВСКИЙ - 39 ( 650 матчей )
А кто ближайший преследователь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart - 25
Ответ omsk1716
А кто ближайший преследователь?
Из действующих - Василевский ( 32 матча на "0" - 425 матчей ).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий