Бобровский сыграл на ноль против «Детройта», отразив 22 броска. Это его 1-й шатаут в сезоне
Сергей Бобровский сыграл на ноль против «Детройта», отразив 22 броска.
«Флорида» обыграла «Ред Уингс» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь был признан первой звездой встречи. Шатаут стал для него первым в сезоне и 39-м за карьеру в рамках регулярок.
Подробнее со статистикой Бобровского в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
1) Набоков - 59 ( 697 матчей )
2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей )
3) Варламов - 40 ( 586 матчей )
4) БОБРОВСКИЙ - 39 ( 650 матчей )