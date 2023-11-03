Назаров о драке Вербы и Зинченко: «Посмотрите на арбитров: худые руки, у кого-то даже пивные животы. Кого они могут разнять?»

Теги Авангард СКА судьи драки Андрей Назаров КХЛ Алексей Анисимов судья Чемпионат.com Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Андрей Назаров высказался о драке в игре СКА и «Авангарда».

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко.

«Вчера был насыщенный игровой день в КХЛ, а матч между СКА и «Авангардом» получился одним из самых ярких в сезоне. Конечно, драка между Зинченко и Вербой вызвала большой резонанс.

Что здесь можно отметить? Марк дерется, он был заточен на бой, случилось добивание. В таких ситуациях должны вмешиваться лайнсмены, которые стоят рядом.

Пока мы видим только красивую стрижку моего давнего товарища Алексея Анисимова по телевизору. Посмотрите на наших арбитров: худые руки, а у кого-то даже пивные животы. Кого они могут разнять?» – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

19 комментариев

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Machine Head
Первый пошел. Самый корректный игрок за всю историю хоккея высказал свое мнение . А что судьи все сплошь и рядом должны быть боксерами и дзюдоистами? В твою бытность игроком ни один судья такого нервного, как ты остановить бы не смог. Тебе в бытность тренером даже заградительное стекло не мешало ударить клюшкой болельщика . Расскажи кого ты там в раздевалке СКА приложил.
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Einfach Safari
Ответ Machine Head
Первый пошел. Самый корректный игрок за всю историю хоккея высказал свое мнение . А что судьи все сплошь и рядом должны быть боксерами и дзюдоистами? В твою бытность игроком ни один судья такого нервного, как ты остановить бы не смог. Тебе в бытность тренером даже заградительное стекло не мешало ударить клюшкой болельщика . Расскажи кого ты там в раздевалке СКА приложил.
грязный Наз превратился в грязного Лиза)
+30
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+29
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Ми Ша
Так лизнул что брызги полетели. Надеется что Рома найдёт ему место тренера в любительской команде Ночной лиги
+11
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Владимир
Вот подлиза!!!! Более глупой чуши я ещё не видел!!! И это от монстра, который судей даже не замечал!!! Очень жаль, что мы с ним земляки!!! Теперь судей будем отправлять тягать желёзки, м на тренировки к бойцам ММА..
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Дмитрий Травницкий
да сколько можно это мусолить? Что за дичь несёт этот человек? Я специально пересмотрел этот эпизод. Между падением и полным прекращением драки не более пяти секунд. За это время арбитры успели подъехать и зафиксировать их, так как они и на коленях продолжали драку. Даже в НХЛ не всегда удаётся так быстро справиться. Ну а то, что кому-то лицо в кровь разбили, то арбитры в этом не виноваты, это всё - таки драка, а в драке обычно бьют по лицу. И то что Назаров, который ни чем кроме драк в своей карьере не запомнился, теперь несёт такую ахинею, стараясь оправдать очередную истерику одного тренера, выглядит очередным позорным лизоблюдством. Ак Барс вчера тоже проиграл в зелёном дерби, но ЗХБ почему-то в этом не обвиняет всех вокруг .
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sd4fmwrvz8
Опана Назаров уже на роль арбитра нализывать начал😁с тренерским мостиком не получилось нализать пришлось выбрать новую роль
+6
-1
+5
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Алексей Иванов
Забыл как его витязь били авангард и Ягра?
+5
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Uriah Heep
Некрасиво, мягко говоря. Со стороны Назарова. Уж кто бы говорил, если вспомнить его хоккейное прошлое. Тот ещё подпевала Ротенбергу.
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Crosby174
Ответ Einfach Safari
грязный Наз превратился в грязного Лиза)
Почему грязного? После такого лиза наоборот все блестеть должно.
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Леша Редиско
Самое главное, что проект с непрофессиональным тренером во главе команды, финансируемой на народные деньги, уверенно идёт ко дну. Ничего не имею против СКА, но такого цирка не припомню.
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Персональные данные Номер 67327384
Когнитивный дюСолей в голове у Андрюши
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Sergey Smolensky
Такое ощущение, что Ромка купил спичрайтеров и самих медийных персон за которых в прессу пишут каждый день такое. Грязный Наз где-нибудь в деревне сидит в бане и кайфует под беленькую, пока спичрайтер фигачит за него новость в СМИ
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79Max
Взрослый человек с мышлением ребёнка.
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topsatan
Отбитый, реально же
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Персональные данные Номер 67327384
Верба при "добивании" делал эффектные замахи для публики, а удары до лица оппонента врядли доходили такими, чтобы челюсть сломать или убить в висок. Хоккеисты это знают и умеют. Это как в реслинге
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S Works Tarmac SL7
IQ 73
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Владимир
Чуть не забанили меня.. Пришлось слова менять)))
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