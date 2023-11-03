Назаров о драке Вербы и Зинченко: «Посмотрите на арбитров: худые руки, у кого-то даже пивные животы. Кого они могут разнять?»

Андрей Назаров высказался о драке в игре СКА и «Авангарда».

проиграл « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба подрался с форвардом .

«Вчера был насыщенный игровой день в КХЛ, а матч между СКА и «Авангардом» получился одним из самых ярких в сезоне. Конечно, драка между Зинченко и Вербой вызвала большой резонанс.

Что здесь можно отметить? Марк дерется, он был заточен на бой, случилось добивание. В таких ситуациях должны вмешиваться лайнсмены, которые стоят рядом.

Пока мы видим только красивую стрижку моего давнего товарища по телевизору. Посмотрите на наших арбитров: худые руки, а у кого-то даже пивные животы. Кого они могут разнять?» – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»