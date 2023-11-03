Сушинский о Вербе и Зинченко: «В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал. А в целом они оба сняли шлемы, сбросили перчатки, настоящая мужская драка по правилам, без грубости»

Теги Авангард СКА драки Максим Сушинский НХЛ КХЛ Чемпионат.com Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Максим Сушинский высказался о драке в матче СКА и «Авангарда».

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко.

«Драка между Вербой и Зинченко? В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал. А в целом они оба сняли шлемы, сбросили перчатки, настоящая мужская драка по правилам, без грубости.

Они между собой договорились, никто сзади не нападал, даже после боя поблагодарили друг друга. Они дрались не из-за злости, а для того, чтобы завести команды.

В концовке Зинченко немного упал на колено, а Верба не сумел вовремя остановиться», – сказал бывший нападающий «Авангарда» и СКА Максим Сушинский.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

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13 комментариев

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zenitka
Ничего там не было запредельного,обычная хоккейная драка
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Валерий Завьялов
ротенберг, отвлекает внимание, от своего бездарного руководства, у него все виноваты, кроме себя! Обычная драка, игрок СКА, мог опустить руки и не скидывать перчатки, никто бы его не тронул!🤣
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Samsonov_24_4_11_15
Да дерутся, если человек смог сразу встать. Главное, чтобы судьи не начали вмешиваться раньше времени
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Machine Head
Здравая оценка хоккейного человека. Посмотрите в Ютубе , как Роман Борисович наотмашь бьет клюшкой соперника. А если бы он в том эпизоде убил ударом клюшки в голову ?
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Валерий Завьялов
Ответ ivan555navi
А причём тут НХЛ? Если они начнут клюшками драться, то тоже надо будет их копировать? Это что за самоунижение перед НХЛ.
клюшками никто, никогда не дерётся! если не знаешь, не комментируй дилитант!
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Machine Head
Ответ ivan555navi
А причём тут НХЛ? Если они начнут клюшками драться, то тоже надо будет их копировать? Это что за самоунижение перед НХЛ.
Адепт Ротенберга, не ваш ли шеф сказал , что в вас частичка Вегаса и вы по конспектам Вегаса готовитесь? Вы чего такой смешной ?
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al
нормально подрались, пожали руки - какие вопросы?
Рома кругом виноватых ищет.
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Roman Schmidt
Макс,ты то куда?Не стелись хоть ты под Йосика
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ivan555navi
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Machine Head для чего ты мне пишешь, если сам трусливо боишься получить ответ?
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paster_bibo
Не очень понимаю почему Тренер Роман возмущен этой дракой и это после 800 просмотренных матчей НХЛ? Тут никто ни на кого не скакал, игрок Авангарда предложил игрок СКА согласился и подъехал помахаться на кулаках. Избиения никакого не было. Драка была равна. К тому же игрок СКА завалил соперника после чего судьи сразу же разняли. После того как разняли игроки друг другу руки пожали и поехали по своим делам. Никого никуда не оттаскивали и никого не спасали. Стыдно должно быть Тренеру Роману за такое представление. Тут требуется наказание от лиги - просмотр еще 200 матчей для поднятия квалификации.
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Валерий Завьялов
И.Ковальчук сказал про Ромика, чё ты в раздевалку пришёл, в хоккее ничег не смыслишь, пошёл на..... от сюда!
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