Сушинский о Вербе и Зинченко: «В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал. А в целом они оба сняли шлемы, сбросили перчатки, настоящая мужская драка по правилам, без грубости»

Максим Сушинский высказался о драке в матче СКА и «Авангарда».

проиграл « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба подрался с форвардом .

«Драка между Вербой и Зинченко? В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал. А в целом они оба сняли шлемы, сбросили перчатки, настоящая мужская драка по правилам, без грубости.

Они между собой договорились, никто сзади не нападал, даже после боя поблагодарили друг друга. Они дрались не из-за злости, а для того, чтобы завести команды.

В концовке Зинченко немного упал на колено, а Верба не сумел вовремя остановиться», – сказал бывший нападающий «Авангарда» и СКА Максим Сушинский.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»