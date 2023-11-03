«Нефтехимик» – «Сан-Хосе» о 10 поражениях подряд на старте сезона: «Друзья, такое случилось год назад. И мы вышли в плей-офф»

«Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе» после 10-го поражения подряд.

Сегодня «Шаркс» проиграли «Ванкуверу» (1:10) в регулярном чемпионате . Это поражение стало для клуба 10-м подряд со старта сезона. Команда набрала 1 очко в 10 играх и занимает последнее место в НХЛ.

«Нефтехимик» в соцсети прокомментировал пост «Сан-Хосе», опубликовав изображение таблицы Востока КХЛ на старте сезона-2022/23.

«Друзья, такое случилось год назад. И мы вышли в плей-офф», – говорится в сообщении « ».

Напомним, клуб из Нижнекамска начал сезон-2022/23 с 10-матчевой серии поражений и с 1 очком шел на 11-м месте в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» занял 8-е место на Востоке и вышел в плей-офф, где уступил в первом раунде «Ак Барсу» (2-4 в серии).

«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд со старта сезона. 1:10 от «Ванкувера» – самое крупное домашнее поражение в истории клуба