«Нефтехимик» – «Сан-Хосе» о 10 поражениях подряд на старте сезона: «Друзья, такое случилось год назад. И мы вышли в плей-офф»

Теги Нефтехимик Сан-Хосе НХЛ КХЛ соцсети Хоккей

«Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе» после 10-го поражения подряд.

Сегодня «Шаркс» проиграли «Ванкуверу» (1:10) в регулярном чемпионате НХЛ. Это поражение стало для клуба 10-м подряд со старта сезона. Команда набрала 1 очко в 10 играх и занимает последнее место в НХЛ.

«Нефтехимик» в соцсети прокомментировал пост «Сан-Хосе», опубликовав изображение таблицы Востока КХЛ на старте сезона-2022/23.

«Друзья, такое случилось год назад. И мы вышли в плей-офф», – говорится в сообщении «Нефтехимика».

Напомним, клуб из Нижнекамска начал сезон-2022/23 с 10-матчевой серии поражений и с 1 очком шел на 11-м месте в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» занял 8-е место на Востоке и вышел в плей-офф, где уступил в первом раунде «Ак Барсу» (2-4 в серии).

«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд со старта сезона. 1:10 от «Ванкувера» – самое крупное домашнее поражение в истории клуба

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5 комментариев

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*MVP*
при всем уважении к Сан-Хосе и НХЛ вообще, тут нет шансов. в этой команде всего несколько игроков уровня борьбы за плов. чудес не бывает, и истории по типу Сент-Луиса тут не будет. этот ростер собран под танкинг.
+11
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LOsP06GH
Достойно! Только уровень лиг немного разный!
+5
-1
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Сергей Орлов
Так Сан Хосе не нужен плей-офф, им нужен первый пик)
+1
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Ответ *MVP*
при всем уважении к Сан-Хосе и НХЛ вообще, тут нет шансов. в этой команде всего несколько игроков уровня борьбы за плов. чудес не бывает, и истории по типу Сент-Луиса тут не будет. этот ростер собран под танкинг.
А кто эти игроки? Гертл? Так было много лет назад, но сейчас там нет игроков, которые могут хотя бы бороться за плов
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