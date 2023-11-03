«Ванкувер» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за матч – в ворота «Сан-Хосе». Клуб лидирует в сезоне НХЛ по числу голов – 46 в 10 играх

«Ванкувер» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за матч – в ворота «Сан-Хосе».

«Кэнакс» разгромили «Шаркс» (10:1) в гостевой игре в регулярном чемпионате .

Канадскому клубу не хватило одного гола для повторения своего рекорда по их числу за одну игру (11, 1971, 1986 и 1992 годы).

« » одержал 7 побед в 10 матчах сезона и делит с «Далласом» 2-е место в Западной конференции (по 15 очков).

Также команда под руководством лидирует в лиге по числу заброшенных шайб (46).