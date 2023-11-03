«Ванкувер» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за матч – в ворота «Сан-Хосе». Клуб лидирует в сезоне НХЛ по числу голов – 46 в 10 играх
«Ванкувер» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за матч – в ворота «Сан-Хосе».
«Кэнакс» разгромили «Шаркс» (10:1) в гостевой игре в регулярном чемпионате НХЛ.
Канадскому клубу не хватило одного гола для повторения своего рекорда по их числу за одну игру (11, 1971, 1986 и 1992 годы).
«Ванкувер» одержал 7 побед в 10 матчах сезона и делит с «Далласом» 2-е место в Западной конференции (по 15 очков).
Также команда под руководством Рика Токкета лидирует в лиге по числу заброшенных шайб (46).
8 комментариев