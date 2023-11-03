«Ванкувер» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за матч – в ворота «Сан-Хосе». Клуб лидирует в сезоне НХЛ по числу голов – 46 в 10 играх

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Рик Токкет Хоккей

«Ванкувер» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за матч – в ворота «Сан-Хосе».

«Кэнакс» разгромили «Шаркс» (10:1) в гостевой игре в регулярном чемпионате НХЛ

Канадскому клубу не хватило одного гола для повторения своего рекорда по их числу за одну игру (11, 1971, 1986 и 1992 годы). 

«Ванкувер» одержал 7 побед в 10 матчах сезона и делит с «Далласом» 2-е место в Западной конференции (по 15 очков).

Также команда под руководством Рика Токкета лидирует в лиге по числу заброшенных шайб (46). 

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8 комментариев

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omsk1716
Это Воробьев так поработал? ))
+11
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Beloded2007
У "Ванкувера" - Босер, у "Сан-Хосе" - Обсер
+8
0
+8
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Стальной Цуккини 5х5
По игре могли бы и 15-16 закинуть, если б не дурацкое негласное правило не добивать "лежачего". Хосэ сегодня позволял всё, и даже чуть больше.
+4
0
+4
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Михаил Опякин
Может Сан-Хосе просто не будет выходить на игру?
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Андрей Ячменёв
Неплохой темп взяли. Выдержать бы его на протяжении всего сезона
+1
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Кино Музыка
И это еще Кузьменко не разыгрался.
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Сергей Носков
Ответ Андрей Ячменёв
Неплохой темп взяли. Выдержать бы его на протяжении всего сезона
И прибавить к пост-сизону.
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Андрей Ячменёв
Ответ Сергей Носков
И прибавить к пост-сизону.
Было бы славно туда сначала попасть. Да, начали сезон весьма оптимистично, но это лишь начало и не факт, что дальше всё будет получаться
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