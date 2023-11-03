Куинн Хьюз – 2-й защитник в истории «Ванкувера» с 5 очками за матч. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров с 4+12 в 10 играх

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Артемий Панарин Джей Ти Миллер Элиас Петтерссон Йеспер Братт Куинн Хьюз Джек Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз – 2-й защитник в истории «Ванкувера» с 5 очками за матч.

Капитан «Кэнакс» забросил шайбу и сделал 4 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (10:1). Его признали первой звездой. 

24-летний американец набрал 16 (4+12) очков в 10 играх сезона и делит 4-е место в гонке бомбардиров с партнером по команде Джей Ти Миллером и Артемием Панариным («Рейнджерс»). 

Выше идут брат Куинна Джек Хьюз («Нью-Джерси», 20 очков в 9 играх, 5+15), еще один игрок «Кэнакс» Элиас Петтерссон (19 очков в 10 играх, 5+14) и Йеспер Братт («Нью-Джерси», 18 очков в 9 играх, 7+11). 

До Куинна Хьюза в истории «Ванкувера» только один защитник набирал 5 очков за матч – Джефф Браун в феврале 1995 года сделал 5 результативных передач в игре с «Лос-Анджелесом». 

2 комментария

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Док163
Норм они эстафету у братьев Сталов перехватывают! Топовая семейка.
+3
0
+3
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Radik_2.0
ну и семейка)
0
0
0
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