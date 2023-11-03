«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд со старта сезона. 1:10 от «Ванкувера» – самое крупное домашнее поражение в истории клуба

«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд со старта сезона.

Сегодня «Шаркс» потерпели поражение от «Ванкувера» (1:10) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством набрала 1 очко в 10 играх и занимает последнее место в .

Поражение от «Кэнакс» стало крупнейшим в истории клуба в XXI веке, а также крупнейшим домашним за все время выступлений в лиге.

Ранее антирекордным текущем столетии был матч с «Нэшвиллом» (0:8) в сезоне-2021/22. Крупнейшее поражение в истории « » потерпел в сезоне-1992/93 – в гостевом матче с «Калгари» (1:13).

10 матчей «Шаркс» без побед на старте сезона – 10-й случай в истории НХЛ. У калифорнийцев теперь 2 серии в этой десятке – в сезоне-1995/96 клуб одержал первую победу только в 12-м матче регулярки.

Антирекорд удерживают «Рейнджерс» (15 игр без побед на старте сезона-1943/44).