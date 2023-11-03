«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд со старта сезона. 1:10 от «Ванкувера» – самое крупное домашнее поражение в истории клуба

Теги Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд со старта сезона.

Сегодня «Шаркс» потерпели поражение от «Ванкувера» (1:10) в регулярном чемпионате НХЛ. 

Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 1 очко в 10 играх и занимает последнее место в НХЛ.

Поражение от «Кэнакс» стало крупнейшим в истории клуба в XXI веке, а также крупнейшим домашним за все время выступлений в лиге. 

Ранее антирекордным текущем столетии был матч с «Нэшвиллом» (0:8) в сезоне-2021/22. Крупнейшее поражение в истории «Сан-Хосе» потерпел в сезоне-1992/93 – в гостевом матче с «Калгари» (1:13). 

10 матчей «Шаркс» без побед на старте сезона – 10-й случай в истории НХЛ. У калифорнийцев теперь 2 серии в этой десятке – в сезоне-1995/96 клуб одержал первую победу только в 12-м матче регулярки.

Антирекорд удерживают «Рейнджерс» (15 игр без побед на старте сезона-1943/44). 

18 комментариев

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CHIP26RUS
10 матчей и в десятом матче 10 получили символично(
+17
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Иван Павлов
Ответ CHIP26RUS
10 матчей и в десятом матче 10 получили символично(
Ещё и забросили 10 шайб всего лишь)
+5
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Starki92
Исторический «перфоманс».
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Ответ года
Да, ещё и дома. Тут нужно что-то резко, кардинально, шоково менять.
+4
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Pink Floyd1276
Ответ Ответ года
в следующем 11 получат, выходит
Не получат. пингвины мастера проигрывать всяким лузерам.
+3
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Алекс Баландин
Ответ lokoYar
Дорасширяли лигу,уровень упал! Оптимал 26 команд,и будет огонь,но уже поздно,лишь бы дальше не расширяли,а то слухи ходили.
Вегас тоже плохой пример расширения? Или Сиэтл всем проигрывает?
+3
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Beloded2007
"Сан-10осе"
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Как дела на заводе
Ответ Mistic69
Такое ощущение, что Ротенберг руку приложил)))))))
вот тут не к месту шутка )) да и не смешная уже )
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Evgeny Trifonov
даже в нашем чемпионате таких "перфомансов" не припомнить, это какой-то позор. Состав конечно донный, но не до такой степени.
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Виталий Мучаев
Сан-Хосе забил 😁😁😁
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Александр Романов
Надо менять вообще все и вся
Гертл последний актив ценный , можно махнуть на пики
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Максим Столбов
Сан-Хосе прям притопил за первый номер драфта. Тут и близко конкурентов нет.
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Ответ года
Ответ CHIP26RUS
10 матчей и в десятом матче 10 получили символично(
в следующем 11 получат, выходит
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Mistic69
Ответ Как дела на заводе
вот тут не к месту шутка )) да и не смешная уже )
Блин, извини)))) Хотел еще про систему написать, не буду)))))
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Иван Демидов
Ответ lokoYar
Дорасширяли лигу,уровень упал! Оптимал 26 команд,и будет огонь,но уже поздно,лишь бы дальше не расширяли,а то слухи ходили.
Сложно придумать комментарий бредовее. А когда СХ с Торнтоном, Бёрнсом, Марло, Павелски в финале КС-16 рубился, когда СХ просто на протяжении 10-летия были не просто кандидатами на плей-офф, но и его фаворитами, тоже расширение было виновато, подскажите?
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Pitts
Ответ Beloded2007
"Сан-10осе"
Сан-Сосе тогда уж :)
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