Слафковски остался без очков в 9 матчах подряд. У 1-го номера драфта НХЛ-2022 0+1 в 10 играх за «Монреаль»

1-й номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски не набрал очков в 9 матчах подряд.

19-летний нападающий « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (2:3).

В 10 играх сезона в активе словака 1 (0+1) балл при среднем времени на льду 14:19.

В прошлом сезоне MVP хоккейного турнира Олимпиады-2022 провел за «Канадиенс» 39 матчей в регулярке и набрал 10 (4+6) баллов при полезности «минус 13». Сезон он завершил досрочно из-за травмы.