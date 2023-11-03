Слафковски остался без очков в 9 матчах подряд. У 1-го номера драфта НХЛ-2022 0+1 в 10 играх за «Монреаль»

Теги Монреаль НХЛ Драфт НХЛ Юрай Слафковски Хоккей

1-й номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски не набрал очков в 9 матчах подряд.

19-летний нападающий «Монреаля» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:3). 

В 10 играх сезона в активе словака 1 (0+1) балл при среднем времени на льду 14:19. 

В прошлом сезоне MVP хоккейного турнира Олимпиады-2022 провел за «Канадиенс» 39 матчей в регулярке и набрал 10 (4+6) баллов при полезности «минус 13». Сезон он завершил досрочно из-за травмы. 

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3 комментария

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Максим Столбов
А вот и словацкий Якупов нарисовывается.
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Сергей Галынский
Большего ожидал от этого парня
Возможно, Монреаль просто не его город и команда
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mantruck
Рано ещё, с того драфта только десяток ребят дошли до НХЛ, играют на уровне ожиданий только Кули и Минтюков, скоро остальные окрепнут и подтянутся.
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