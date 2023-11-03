Слафковски остался без очков в 9 матчах подряд. У 1-го номера драфта НХЛ-2022 0+1 в 10 играх за «Монреаль»
1-й номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски не набрал очков в 9 матчах подряд.
19-летний нападающий «Монреаля» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:3).
В 10 играх сезона в активе словака 1 (0+1) балл при среднем времени на льду 14:19.
В прошлом сезоне MVP хоккейного турнира Олимпиады-2022 провел за «Канадиенс» 39 матчей в регулярке и набрал 10 (4+6) баллов при полезности «минус 13». Сезон он завершил досрочно из-за травмы.
Возможно, Монреаль просто не его город и команда