Слафковски о 2-м сезоне за «Монреаль»: «Давление будет еще сильнее. Я сыграю лучше, чем в первом сезоне. Есть цели, но это секрет»

Теги болельщики Монреаль НХЛ Юрай Слафковски Хоккей

Первый номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски надеется прибавить в следующем сезоне.

19-летний форвард провел 39 матчей за «Монреаль» в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 10 (4+6) очков.

В январе словак получил травму, из-за которой пропустил остаток регулярного чемпионата. 

«Ожидаю, что давление со стороны болельщиков будет еще сильнее. Считаю, что я хорошо готов и сыграю лучше, чем в первом сезоне. 

У меня есть цели на сезон, но это секрет. Чувствую себя намного лучше по сравнению с прошлым годом. Я много работал над разными мелочами. Все идет по плану», – сказал Слафковски

Игрок отметил, что он немного похудел и надеется стать быстрее. Также Юрай работал над увеличением объема легких.

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Райнхабера накормили хейтом у угрозами, хотя тот еще только с драфта был)) страшно представить, какое там давление
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