Слафковски о 2-м сезоне за «Монреаль»: «Давление будет еще сильнее. Я сыграю лучше, чем в первом сезоне. Есть цели, но это секрет»

Первый номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски надеется прибавить в следующем сезоне.

19-летний форвард провел 39 матчей за « » в дебютном сезоне в и набрал 10 (4+6) очков.

В январе словак получил травму, из-за которой пропустил остаток регулярного чемпионата.

«Ожидаю, что давление со стороны болельщиков будет еще сильнее. Считаю, что я хорошо готов и сыграю лучше, чем в первом сезоне.

У меня есть цели на сезон, но это секрет. Чувствую себя намного лучше по сравнению с прошлым годом. Я много работал над разными мелочами. Все идет по плану», – сказал .

Игрок отметил, что он немного похудел и надеется стать быстрее. Также Юрай работал над увеличением объема легких.