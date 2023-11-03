СКА проиграл 12 матчей в основное время в сезоне КХЛ. За всю прошлую регулярку – 13 поражений

СКА проиграл 12-й матч в основное время в сезоне КХЛ.

Команда под руководством уступила «Авангарду» (3:5) в игре Фонбет чемпионата .

На отрезке из 24 матчей чемпионата петербуржская команда проиграла 12 матчей – все в основное время. На данный момент команда находится на девятом месте в таблице Западной конференции.

В прошлом сезоне проиграл в общей сложности 18 матчей в регулярном чемпионате: 13 в основное время и еще 5 за пределами основного времени.

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