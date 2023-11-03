СКА проиграл 12 матчей в основное время в сезоне КХЛ. За всю прошлую регулярку – 13 поражений

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл 12-й матч в основное время в сезоне КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Авангарду» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На отрезке из 24 матчей чемпионата петербуржская команда проиграла 12 матчей – все в основное время. На данный момент команда находится на девятом месте в таблице Западной конференции.

В прошлом сезоне СКА проиграл в общей сложности 18 матчей в регулярном чемпионате: 13 в основное время и еще 5 за пределами основного времени.

«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

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6 комментариев

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Йети
Просто СКА играет очень мало игр дома!
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ARAMIS777
Работает система,работает!
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Machine Head
Добрая весть! Дай Бог и дальше не снижать оборотов.
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Евгений
Народ все видит.Людей не обманешь,продолжайте в том же духе.
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Михаил Опякин
Это прорыв
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Rudenzik
Знаете, такой Ска мне больше нравится, у них есть система и они её придерживаются, а результат не главное
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