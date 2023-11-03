Роман Ротенберг: «СКА очень мало играет дома – всегда на выезде. На команду ничего не давит – у меня хорошие ощущения. Хоккей не обманешь, народ не обманешь»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг посетовал, что СКА мало играет на домашней площадке.

СКА в домашнем матче уступил «Авангарду» (3:5). Это третье поражение подряд для команды в чемпионате КХЛ.

– Как оцените игру хоккеистов в атаке с точки зрения командного взаимодействия?

– Просто мы много пропустили. Надо больше забивать. Вы правильно говорите. У нас после травм вернулись игроки, включая нашего вратаря.

Он молодец – сделал все, что мог, но игровой тонус никто не отменяет. Мы специально вводили в игру Серебрякова, потому что впереди долгий путь, длинный сезон.

К тому же других вратарей нет – все травмированы. Будут возвращаться хоккеисты после травм – не станет индивидуальных ошибок.

Допустили ошибки – разберем и уберем их. Не будем пропускать. Вы сами все видели – с каждой игрой мы делаем шаг вперед в плане реализации.

Команда работает, тренируется, притирается друг к другу. У меня очень хорошие внутренние ощущения. Надо поддерживать команду. Я за ребят до конца.

Все впереди – следующая игра с «Витязем», потом со «Спартаком» в Москве.

Очень мало играем дома, но решаем не мы. Всегда на выезде – значит, будем играть на выезде и побеждать.

– Три поражения подряд давят на вас?

– Главное, чтобы в конце сезона мы выиграли последний матч и забрали Кубок Гагарина. На команду ничего не давит, она в полном порядке.

Прошу не критиковать хоккеистов. Они не читают прессу. Вы же сами все видите. Хоккей не обманешь, народ не обманешь. У СКА есть игра — ваше мнение?

– Второй и третий период – да.

– Согласен. Честный ответ. Сила в правде, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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30 комментариев

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Stanislav Orlov
всего лишь 50% игр дома, надо хотя бы 75, а то мало...
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Dotadagestan
Это какой то цирк
+21
-1
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Grinya
да и на льду скользковато....
+18
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Kirych
Только не увольняйте его еще лет 10, пожалуйста!
+6
0
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Вячеслав Лобачев
народ действительно не обманешь,все знают,что ты проходимец,Ромка
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Вечно в бане
Хоккей не обманешь. Народ не обманешь. Ты просто ###### клоун, Йозе Марино. Сила в правде, сыглы.
+5
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juki_puki
и он ведь всегда на полном серьёзе говорит, вот что страшно
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Docentr9
Народ действительно не обманешь...
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akakiysob10
Днище полное. Какой нахрен сезон впереди, я был сегодня на матче, уже болельщики отвернулись от команды. Реально Омичи и переиграли и перекричали (за это им респект). Уйди пожалуйста, это единственное что ты можешь сделать хорошее для клуба.
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Андрей Андреев
Вот мне интересно, это касается всех болел всех клубов. Я болела СКА, есть ощущение что Рома и его приспешники и тут всех минусуют. РОМА НАРОД ТУТ ВСË ВИДИТ.
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Ivan Ivanych
Он говорит как какой-то сектант, его невозможно читать даже.
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Алексей Полетаев
Ну по факту у них пока и правда меньше всех домашних игр. Правда дома они ещё хуже, чем в гостях играют
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Дурачок
СКА, по мнению Романа, очень мало играет дома, потому что его дом - Хельсинки.
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Nick Crosier
Мистер Система.
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XBB
Это какой позор, сказал Швондер и положил трубку телефона
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Дмитрий9779
Что за отговорки 10 матчей дома,14 на выезде,по сезону все в равных условиях.
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Валентин и ыч
Главная проблема, что еще в хоккей приходится играть. Более того, для получения очков надо забивать не меньше, чем соперник. Везде засада.
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Bob_Kolomb
Он ведь в каждом вью жалуется на календарь. Есть ощущение, что в следующем сезоне у СКА самый комфортный календарь будет. А то и вообще все игры в Питере пройдут
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Vatokatya
Я так понимаю, все матчи НХЛ пересмотрены и теперь пора пересматривать фильмы Балабанова (вот он с груза 200 офигеет)
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1010062
а как он за народ то топит постоянно,:- народ не обманешь, народ у нас отличный, болельщики замечательные...
знакомо как то все это, есть деятели похожие,такие же лапшаукладчики...
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Andrey Maximkin
"Хоккей не обманешь" - в точку и СКА сейчас на заслуженном месте
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Александр Ковалев
Пора букмекерам принимать ставки на то, на каком по счету поражении закончатся отмазки.
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Ебздрогыч
Сила в правде, и правда в том, что Ротен не тренер от слова совсем. Йозе, хоккей не обманешь, народ не обманешь!
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Илья Владимирович
Он вообще вменяем?
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Beloded2007
Ноги СКАмолётные
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