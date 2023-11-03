Роман Ротенберг: «СКА очень мало играет дома – всегда на выезде. На команду ничего не давит – у меня хорошие ощущения. Хоккей не обманешь, народ не обманешь»

Роман Ротенберг посетовал, что СКА мало играет на домашней площадке.

СКА в домашнем матче уступил « » (3:5). Это третье поражение подряд для команды в чемпионате КХЛ.

– Как оцените игру хоккеистов в атаке с точки зрения командного взаимодействия?

– Просто мы много пропустили. Надо больше забивать. Вы правильно говорите. У нас после травм вернулись игроки, включая нашего вратаря.

Он молодец – сделал все, что мог, но игровой тонус никто не отменяет. Мы специально вводили в игру Серебрякова, потому что впереди долгий путь, длинный сезон.

К тому же других вратарей нет – все травмированы. Будут возвращаться хоккеисты после травм – не станет индивидуальных ошибок.

Допустили ошибки – разберем и уберем их. Не будем пропускать. Вы сами все видели – с каждой игрой мы делаем шаг вперед в плане реализации.

Команда работает, тренируется, притирается друг к другу. У меня очень хорошие внутренние ощущения. Надо поддерживать команду. Я за ребят до конца.

Все впереди – следующая игра с «Витязем», потом со «Спартаком» в Москве.

Очень мало играем дома, но решаем не мы. Всегда на выезде – значит, будем играть на выезде и побеждать.

– Три поражения подряд давят на вас?

– Главное, чтобы в конце сезона мы выиграли последний матч и забрали Кубок Гагарина. На команду ничего не давит, она в полном порядке.

Прошу не критиковать хоккеистов. Они не читают прессу. Вы же сами все видите. Хоккей не обманешь, народ не обманешь. У СКА есть игра — ваше мнение?

– Второй и третий период – да.

– Согласен. Честный ответ. Сила в правде, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.