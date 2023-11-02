Андрей Таратухин: «СКА преследует удивительное невезение – Шарипзянов провел лучший матч в карьере. Не должно смущать, что команда вне зоны плей-офф»

Теги Авангард СКА Андрей Таратухин КХЛ Дамир Шарипзянов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Таратухин прокомментировал поражение СКА.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Конечно, Шарипзянов провел лучший матч в карьере – обычно он столько голов за весь сезон забивает, а тут залетело абсолютно все.

Можно посочувствовать СКА – уже в которой игре армейцы и перебрасывают соперника, и моментов создают не меньше, но в заброшенные шайбы свои шансы перевести никак не могут.

То, что СКА сейчас вне зоны плей-офф, смущать не должно – две трети сезона впереди, у петербуржцев есть время все наладить.

В этом чемпионате было много матчей, когда команда Романа Ротенберга должна была набирать очки, но команду преследует удивительное невезение.

Когда реализация выйдет на привычный уровень, тогда и результаты снова пойдут вверх. А «Авангард» можно поздравить с победой, они ведь мои земляки», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
СКА преследует клеймо система Ротенберга, более известного как Йозе Марино. Ну а так без тренера даже такому клубу сложно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Boyle
Йозе Мурино: "Еще поборемся с Куньлунем!"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Генеральный менеджер СКА, после серии неудач, должен уволить главного тренера команды!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
ска преследует невезение - клоун на тренерском мостике
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
donVincenzo
Главное, чтобы Ромку не смущало
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenit1925roma1927
открыт ещё один новый персонаж-пополиз Ротенберга
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
donVincenzo
Танкуют?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий