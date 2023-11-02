Андрей Таратухин: «СКА преследует удивительное невезение – Шарипзянов провел лучший матч в карьере. Не должно смущать, что команда вне зоны плей-офф»

Андрей Таратухин прокомментировал поражение СКА.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Конечно, Шарипзянов провел лучший матч в карьере – обычно он столько голов за весь сезон забивает, а тут залетело абсолютно все.

Можно посочувствовать СКА – уже в которой игре армейцы и перебрасывают соперника, и моментов создают не меньше, но в заброшенные шайбы свои шансы перевести никак не могут.

То, что СКА сейчас вне зоны плей-офф, смущать не должно – две трети сезона впереди, у петербуржцев есть время все наладить.

В этом чемпионате было много матчей, когда команда Романа Ротенберга должна была набирать очки, но команду преследует удивительное невезение.

Когда реализация выйдет на привычный уровень, тогда и результаты снова пойдут вверх. А «Авангард» можно поздравить с победой, они ведь мои земляки», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин.