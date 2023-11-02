Заварухин о поражении от «Барыса»: «Автомобилист» наделал грубых ошибок. 24 минуты играли в атаке, но этого оказалось мало для победы»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Барыс Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Барыса».

«Автомобилист» уступил со счетом 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра. Мы наделали грубых ошибок, которые привели к пропущенным голам.

24 минуты играли в зоне атаки, больше периода владели шайбой и забили лишь два гола, но для победы этого оказалось мало.

В овертайме не реализовали хороший момент, по буллитам проиграли», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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6 комментариев

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RomanKuzmin975
В отставку
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Юрий Жданов
В прошлом сезоне надо было в отставку отправить такого тренера
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сергей ожиганов
Надоели эти оправдания
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Конст_56
Игры нет, не клеится, все какие то вялые, скучные, без огня...,молодые что-то пытаются расшевелить, но они ещё молодые, не хватает их. Но должно же наладиться...
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Михаил Качалов
У Николки одни отговорки, развалил команду
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fregat96
С Куньлунем справились и на том спасибо! Интересно, хоть одну на Дальнем Востоке зацепим? Будет ясно заползем в 8 или нет. ПС Зачем ставить Аликина, который сегодня пропустил всё что прилетело, после сухаря Галыча? Пока непонятно почему он в 7 раз больше Гала получает.На эти деньги надо было нового Да Косту искать.
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