Заварухин о поражении от «Барыса»: «Автомобилист» наделал грубых ошибок. 24 минуты играли в атаке, но этого оказалось мало для победы»
Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Барыса».
«Автомобилист» уступил со счетом 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Тяжелая игра. Мы наделали грубых ошибок, которые привели к пропущенным голам.
24 минуты играли в зоне атаки, больше периода владели шайбой и забили лишь два гола, но для победы этого оказалось мало.
В овертайме не реализовали хороший момент, по буллитам проиграли», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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