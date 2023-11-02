Заварухин о поражении от «Барыса»: «Автомобилист» наделал грубых ошибок. 24 минуты играли в атаке, но этого оказалось мало для победы»

Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Барыса».

«Автомобилист» уступил со счетом 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

«Тяжелая игра. Мы наделали грубых ошибок, которые привели к пропущенным голам.

24 минуты играли в зоне атаки, больше периода владели шайбой и забили лишь два гола, но для победы этого оказалось мало.

В овертайме не реализовали хороший момент, по буллитам проиграли», – сказал главный тренер « » .