«Автомобилист» проиграл 6 из 8 последних игр. Команда Заварухина уступила «Барысу», проигравшему перед этим 4 матча подряд

«Автомобилист» проиграл шесть из восьми последних игр.

Команда тренера уступила « » (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата .

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из четырех поражений.

На отрезке из восьми последних встреч «Автомобилист» обыграл только «Барыс» (4:2) и «Куньлунь» (3:0).

« » находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Барыс» – на одиннадцатом.