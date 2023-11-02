«Автомобилист» проиграл 6 из 8 последних игр. Команда Заварухина уступила «Барысу», проигравшему перед этим 4 матча подряд
«Автомобилист» проиграл шесть из восьми последних игр.
Команда тренера Николая Заварухина уступила «Барысу» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из четырех поражений.
На отрезке из восьми последних встреч «Автомобилист» обыграл только «Барыс» (4:2) и «Куньлунь» (3:0).
«Автомобилист» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Барыс» – на одиннадцатом.
что руководство думает ,про тренера !!! такие мастера играют в команде , и не хера не могут ,
мне жалко болельщиков авто которые ходят на матчи , я уже 1,5 месяца просто по телевизору смотрю и в шоке