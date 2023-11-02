«Автомобилист» проиграл 6 из 8 последних игр. Команда Заварухина уступила «Барысу», проигравшему перед этим 4 матча подряд

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Барыс Sports.ru - Казахстан Хоккей

«Автомобилист» проиграл шесть из восьми последних игр.

Команда тренера Николая Заварухина уступила «Барысу» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из четырех поражений.

На отрезке из восьми последних встреч «Автомобилист» обыграл только «Барыс» (4:2) и «Куньлунь» (3:0).

«Автомобилист» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Барыс» – на одиннадцатом.

6 комментариев

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Алексей 101
пи............ц это не знаю что вообще ,походу Куньлунь только могут наказать ,и то Галкин сказал помучились но выиграли,
что руководство думает ,про тренера !!! такие мастера играют в команде , и не хера не могут ,
мне жалко болельщиков авто которые ходят на матчи , я уже 1,5 месяца просто по телевизору смотрю и в шоке
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Владимир Пастухов
Так и до последнего места недалеко.Что это? Просто спад или тенденция?Как всегда с Авто начинаем в мажоре а потом сплошной минор?
+2
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+2
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Oleg77491
Думаю настало время господину Заварухину сказать до свидания. Если нижестоящие сыграют 2-3 игры, на которые они меньше сыграли, то можно из восьмерки легко вылететь
+2
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Михаил Качалов
Всем всё похрен руководству и команде надо здорово постараться проиграть тем, у кого можно выиграть, спасибо Авто за игру очень разочарован.
+1
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+1
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сергей ожиганов
Ну что Авто еще в восьмерку надо попасть, а какие планы, а какие громкие слова перед началом чемпионата, да я да мы , будем радовать зрителей своей игрой, ставим самые высокие цели ,сейчас цель у вас одна , попасть в восьмерку ,этот город , эти зрители , заслуживают большего , почему из года в год с таким бюджетом не чего не меняетса
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S<>M
завар на пенсию
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