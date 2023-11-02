Самонов пропустил за 24 секунды до завершения игры с «Ак Барсом», не сделав шатаут. Вратарь «Салавата» отразил 27 из 28 бросков

Александру Самонову не хватило 24 секунды до шатаута в матче с «Ак Барсом».

« » обыграл « » (3:1) в игре Фонбет чемпионата .

Казанская команда заменила вратаря на шестого полевого игрока в конце третьего периода при счете 0:3 и смогла отыграть один гол, когда нападающий забросил на отметке 59:36.

Таким образом, вратарь не сыграл на ноль, но внес вклад в победу команды, отразив 27 из 28 бросков.