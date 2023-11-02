Самонов пропустил за 24 секунды до завершения игры с «Ак Барсом», не сделав шатаут. Вратарь «Салавата» отразил 27 из 28 бросков

Теги Ак Барс Салават Юлаев видео КХЛ Дмитрий Яшкин Александр Самонов Хоккей

Александру Самонову не хватило 24 секунды до шатаута в матче с «Ак Барсом».

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Казанская команда заменила вратаря на шестого полевого игрока в конце третьего периода при счете 0:3 и смогла отыграть один гол, когда нападающий Дмитрий Яшкин забросил на отметке 59:36.

Таким образом, вратарь Александр Самонов не сыграл на ноль, но внес вклад в победу команды, отразив 27 из 28 бросков.

8 комментариев

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neolag
Если кто то еще сожалеет об обмене Аймурзина то вот вам лучшее доказательство. Самонов играет супер уверенно!
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Ачиваков Марат
Пилюля, но не горькая. Самонов просто нет слов, так держать!!!
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Михаил Барвинский
Самонов красава!!! Жаль сухарик сорвался, но не унывать, так держать!!!
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Венер Кучербаев
Ответ neolag
Если кто то еще сожалеет об обмене Аймурзина то вот вам лучшее доказательство. Самонов играет супер уверенно!
я слегка грущу. Аймурзин всё-таки стал лидером Северстали, первое звено центрит. с такой результативностью он и в родном клубе был бы вторым-третьим.

так что Салават за Самонова, за спокойствие на последнем рубеже, хорошую цену заплатил. и это яркий пример обмена по системе win - win, когда обе стороны довольны.

но я мечтаю, чтобы Аймурзин после этого контракта вернулся. или в НХЛ поехал.
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Bartez1986
недолгая работа под руководством лучшего тренера мира по вратарям Йозе Системберга всё-таки не прошла даром
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Bolela_02
Ответ neolag
Если кто то еще сожалеет об обмене Аймурзина то вот вам лучшее доказательство. Самонов играет супер уверенно!
Обмен пошёл обоим на пользу. Оба играют отлично!
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Раян Ханмурзин
Мамонов красавец!! когда он на воротах чувствуется, что игроки увереннее идут в нападение, желаю ему стать лучшим вратарём по итогам сезона
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Mac Miller
Уфа вытянула счастливый билет
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