Самонов пропустил за 24 секунды до завершения игры с «Ак Барсом», не сделав шатаут. Вратарь «Салавата» отразил 27 из 28 бросков
Александру Самонову не хватило 24 секунды до шатаута в матче с «Ак Барсом».
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Казанская команда заменила вратаря на шестого полевого игрока в конце третьего периода при счете 0:3 и смогла отыграть один гол, когда нападающий Дмитрий Яшкин забросил на отметке 59:36.
Таким образом, вратарь Александр Самонов не сыграл на ноль, но внес вклад в победу команды, отразив 27 из 28 бросков.
так что Салават за Самонова, за спокойствие на последнем рубеже, хорошую цену заплатил. и это яркий пример обмена по системе win - win, когда обе стороны довольны.
но я мечтаю, чтобы Аймурзин после этого контракта вернулся. или в НХЛ поехал.