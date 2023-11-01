Ларионов о 2:3 с «Авангардом»: «Игра была зрелищной, для болельщиков. Ставить автобус было бы преступлением перед хоккеем»

Теги Авангард Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов оценил зрелищность игры с «Авангардом».

«Торпедо» проиграло матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3. 

«Да, мы хотели сегодня выиграть, взять реванш. Мы посчитали, что ту игру в Нижнем Новгороде мы должны были выигрывать. Нехарактерно для нас проигрывать дома 0:1, когда соперник выстраивает автобус и играет на контратаках.

Сегодня мы хотели сделать так, чтобы на их площадке, при их поддержке выиграть, взять реванш. Сценарий игры был другим, была масса удалений, и все решило мастерство игроков, оказавшееся чуть выше у соперника именно на розыгрыше лишнего.

Автобусов сегодня не было, игра была зрелищной, для болельщиков. И при такой аудитории ставить автобус было бы преступлением перед хоккеем, мы рады, что «Авангард» принял наш вызов и хоккей получился», – сказал главный тренер нижегородской команды.

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vimir
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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