Ларионов о 2:3 с «Авангардом»: «Игра была зрелищной, для болельщиков. Ставить автобус было бы преступлением перед хоккеем»
Игорь Ларионов оценил зрелищность игры с «Авангардом».
«Торпедо» проиграло матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.
«Да, мы хотели сегодня выиграть, взять реванш. Мы посчитали, что ту игру в Нижнем Новгороде мы должны были выигрывать. Нехарактерно для нас проигрывать дома 0:1, когда соперник выстраивает автобус и играет на контратаках.
Сегодня мы хотели сделать так, чтобы на их площадке, при их поддержке выиграть, взять реванш. Сценарий игры был другим, была масса удалений, и все решило мастерство игроков, оказавшееся чуть выше у соперника именно на розыгрыше лишнего.
Автобусов сегодня не было, игра была зрелищной, для болельщиков. И при такой аудитории ставить автобус было бы преступлением перед хоккеем, мы рады, что «Авангард» принял наш вызов и хоккей получился», – сказал главный тренер нижегородской команды.
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