Защитник «Торпедо» Силаев включен в число потенциально «элитных хоккеистов НХЛ» по версии Кори Пронмана, Иван Демидов из СКА – в список «топового игрока состава»

Российский хоккеист «Торпедо» оценен как потенциально элитный игрок НХЛ.

Эксперт The Athletic по молодежному хоккей Кори Пронман представил свой первый рейтинг касательно игроков, который выйдут на драфт НХЛ в 2024 году.

«Сначала я думал, что драфт 2024 года – это средний класс [по уровню игроков], но появление защитника в Россия заставило меня склониться к тому, что это класс выше среднего», – написал Пронман.

Пронман выделил несколько категорий, в которые попадали молодые хоккеисты.

17-летний защитник « » Антон Силаев попал в категорию хоккеистов, которые потенциально считаются «элитными игроками и участниками Матча звезд НХЛ». В этот же список включены фавориты драфта Коул Эйзерман и Маклин Селебрини.

Еще одна категория – «участники Матча звезд НХЛ и топовый игрока состава». В этот список попал нападающий системы СКА Иван Демидов, а также белорусский защитник .

Силаев набрал 8 (2+6) очков в 25 матчах текущего сезона в Фонбет чемпионате . Среднее игровое время – 17:08.