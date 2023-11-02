Андреофф о переходе в КХЛ: «Знал, что здесь неплохие зарплаты. Но я больше смотрел на игру, хотел сменить обстановку. Финансовый вопрос не был ключевым»

Теги Сибирь КХЛ Джордан Уил Тэйлор Бек Энди Андреофф Тревор Мерфи деньги Хоккей

Энди Андреофф высказался о своем переходе в «Сибирь».

– Что было для тебя ключевым фактором в принятии решения поехать в КХЛ?

– Я хотел сменить обстановку, поскольку долгое время был в Северной Америке. Естественно, перед переездом я со многими советовался. Не только с Беком и Мерфи, но и с Уилом, который здесь играет уже несколько лет.

Джордан, можно сказать, меня окончательно убедил, что надо ехать и пробовать поскольку здесь классная лига, и я получу лишь дополнительный толчок в развитии.

– Может быть, и финансовый фактор имел значение?

– Финансовый вопрос не был ключевым, но я знал, что здесь неплохие зарплаты. Но я не смотрел на финансовую сторону, а смотрел больше на игру и просто хотел сменить обстановку, – сказал нападающий «Сибири» Энди Андреофф.

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1 комментарий

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Олег Предвечный
Парень действительно трудяга, перед воротами он точно не лишний, нужно немного везения .
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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