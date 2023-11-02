Андреофф о переходе в КХЛ: «Знал, что здесь неплохие зарплаты. Но я больше смотрел на игру, хотел сменить обстановку. Финансовый вопрос не был ключевым»

Энди Андреофф высказался о своем переходе в «Сибирь».

– Что было для тебя ключевым фактором в принятии решения поехать в ?

– Я хотел сменить обстановку, поскольку долгое время был в Северной Америке. Естественно, перед переездом я со многими советовался. Не только с и , но и с , который здесь играет уже несколько лет.

Джордан, можно сказать, меня окончательно убедил, что надо ехать и пробовать поскольку здесь классная лига, и я получу лишь дополнительный толчок в развитии.

– Может быть, и финансовый фактор имел значение?

– Финансовый вопрос не был ключевым, но я знал, что здесь неплохие зарплаты. Но я не смотрел на финансовую сторону, а смотрел больше на игру и просто хотел сменить обстановку, – сказал нападающий « » Энди Андреофф.