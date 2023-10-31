Защитник «Сибири» Аланов о «Витязе»: «Школа Хартли у Рябыкина. Они постоянно идут в прессинг, заводят тебя»

Защитник «Сибири» отметил школу Боба Хартли у тренера «Витязя» Дмитрия Рябыкина.

– «Витязь» хорошо оборонялся, где-то, может, сильно не рисковал, играл в обороне вязко. Не давал нам играть, как мы хотели. И такая получилась игра. Я думаю, они против всех так играют. Школа Хартли у Рябыкина.

– Она чувствовалась?

– Думаю, да. Они постоянно идут в прессинг. Заводят тебя. Тяжело против такого играть. Но в этой игре у нас было получше с выходом из зоны и в целом с принятием решений. Не всегда все хорошо, но надо прогрессировать, надо больше разговаривать, помогать друг другу, – сказал Егор Аланов.