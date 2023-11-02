Волков об игре «Трактора»: «У нас не фигурное катание, за артистизм баллы не дают. Сейчас видим изменения: ребята забивают с бросков, а не с красивых розыгрышей»
Генменеджер «Трактора» оценил изменения в игре команды при Алексее Заварухине.
– Со времени назначения Заварухина вы увидели изменения в игре команды?
– Изменения есть. Были огрехи в игре «Трактора»: команда недостаточно активно атаковала ворота, не было бросковой активности, которая бы приводила к голам. Мы лучшая команда в игре по периметру, что нельзя отнести к плюсам.
Но сейчас мы видим изменения: ребята стали более нацелены на ворота, забивают с бросков, а не с красивых розыгрышей. У нас не фигурное катание, за артистизм баллы не дают. Полностью раскрыть потенциал пока не удалось, но ребята на правильном пути.
Травмированные хоккеисты возвращаются, набирают форму. С выходом игроков из лазарета команда оттолкнется от нестабильных результатов, будет выигрывать сериями и радовать болельщиков.
– У «Трактора» много травм в сезоне. Это стечение обстоятельств или результат неправильной подготовки?
– Большая часть травм – переломы, повреждения после блокированных бросков. На данном этапе нет никаких проблем в подготовке, команда физически хорошо готова и не пробуксовывает.
Естественно, спады будут – это неизбежная реальность нашего календаря. Ребята получают травмы, потому что это жесткий вид спорта, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
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