Агент Воронкова: «Не было задачи подраться в первом матче в НХЛ. Дмитрий получил положительные отзывы от тренеров и менеджмента «Коламбуса»

Теги Коламбус НХЛ Александр Черных Дмитрий Воронков Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова оценил игру хоккеиста в составе «Коламбуса».

– То, что Воронков находится в первой команде в НХЛ, это уже хорошо.

Он был заметен этими действиями и получил положительные отзывы от тренерского штаба и менеджмента.

Будем надеяться, что им и дальше будут довольны, и Дима будет получать игровое время в НХЛ.

– Воронкову важно было заявить о себе в драке?

– Задачи подраться в первом матче не было.

Знаем Диму как бесстрашного человека, и на любую агрессию он всегда будет отвечать. В лиге должны понимать, что если будут провокации, то он отреагирует.

Возможно, в некоторых случаях надо сдержаться во благо команды, чтобы не получить меньшинство.

Если же будет обоюдное удаление, то никто против не будет, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий