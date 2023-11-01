Агент Воронкова: «Не было задачи подраться в первом матче в НХЛ. Дмитрий получил положительные отзывы от тренеров и менеджмента «Коламбуса»

Агент Дмитрия Воронкова оценил игру хоккеиста в составе «Коламбуса».

– То, что Воронков находится в первой команде в НХЛ, это уже хорошо.

Он был заметен этими действиями и получил положительные отзывы от тренерского штаба и менеджмента.

Будем надеяться, что им и дальше будут довольны, и Дима будет получать игровое время в НХЛ.

– Воронкову важно было заявить о себе в драке?

– Задачи подраться в первом матче не было.

Знаем Диму как бесстрашного человека, и на любую агрессию он всегда будет отвечать. В лиге должны понимать, что если будут провокации, то он отреагирует.

Возможно, в некоторых случаях надо сдержаться во благо команды, чтобы не получить меньшинство.

Если же будет обоюдное удаление, то никто против не будет, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.