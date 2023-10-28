Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове в НХЛ: «Он поехал за мечтой. Пробивается, дерется, попадает в новости. Желаем ему только удачи»

Генменеджер «Ак Барса» рассказал об общении с форвардом Дмитрием Воронковым.

23-летний игрок дебютировал за «Коламбус» в после нескольких матчей в АХЛ.

– Общаетесь с ?

– Да, вели диалог на протяжении всей предсезонки в НХЛ и общаемся до сих пор. Он приезжал на матч открытия с ЦСКА, мы с ним разговаривали. Когда он подписывал контракт в НХЛ, указал пункт о возможном возвращении. Мы просили агентов, чтобы они это внесли в договор. Время до дедлайна у нас есть.

Посмотрим, как у Димы пойдут дела в « ». В прошлом году была ситуация, когда Даниила Журавлёва пригласили в «Колорадо», но держали в АХЛ. Тогда он изъявил желание вернуться, договорились с клубом. Мы постоянно на связи с агентами Димы – Александром Черных и Юрием Николаевым. Следим за развитием ситуации.

– Он не говорил: «До конца октября не вызовут – забирайте»?

– Нет, такого не было. Он, как и многие, сказал, что поехал за мечтой. Он пробивается, дерется, попадает в новостные ленты. Показывает характер, которым заработал имя здесь. Мы желаем ему только удачи, очень рады, что он поехал попробовать свои силы. Если вернется – будем рады еще больше (улыбается). Все зависит от него, – сказал Марат Валиуллин.