Шуми Бабаев: «Панарин – хоккеист, который делает себя сам. Если тренер не мешает и создает комфортные условия, он раскрывается максимально»

Шуми Бабаев оценил игру Артемия Панарина на старте сезона НХЛ.

Нападающий « » в 9 матчах сезона набрал 15 (5+10) очков.

– Чем можно объяснить такую результативную игру ? Недавно побил клубный рекорд, 9 матчей с очками, плюс первый среди россиян в списке бомбардиров. Может быть, это заслуга нового главного тренера и, в том числе, его новая прическа?

– Панарин – это хоккеист, который делает себя сам. У него своя психология, он сам себя настраивает. Если тренер ему не мешает и создает комфортные условия, то он раскрывается максимально.

Он работал и с , – его не напугаешь. Думаю, они поговорили, нашли какой-то компромисс, и мы видим, как у парня пришло это вдохновение.

Панарин – это человек вдохновения. Если он кайфует от игры, получает удовольствие, то оставляет все на льду. Он неравнодушный, поэтому очень рад за него, что у него хороший результат. Надеюсь, продержится долго, но, опять же, это будет зависеть от того, не придушит ли его тренер. А так понятно, что Панарин – это звезда, давно зарекомендовавший себя игрок, – сказал хоккейный агент .