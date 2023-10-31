Сергей Немчинов: «Хочется надеяться, что Панарин наберет 100 очков в регулярном чемпионате, он способен на это. Он один из лучших игроков НХЛ»

Сергей Немчинов оценил результативность Артемия Панарина на старте сезона НХЛ.

Нападающий « » набрал 15 (5+10) очков в 9 первых играх.

« набирает очки, команда выигрывает. Хочется надеяться, что Панарин сможет набрать 100 очков в регулярном чемпионате, он способен на это. Он один из лучших игроков в .

Сможет ли он подойти к плей-офф в такой же форме? Сейчас об этом сложно говорить. Посмотрим, когда наступит время игр на выбывание», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.

🎂 Панарин отметил день рождения: 3 очка с «Виннипегом». Его результативная серия – лучшая у клуба в этом веке