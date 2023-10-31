Сергей Немчинов: «Хочется надеяться, что Панарин наберет 100 очков в регулярном чемпионате, он способен на это. Он один из лучших игроков НХЛ»

Теги Рейнджерс НХЛ Сергей Немчинов Артемий Панарин Хоккей

Сергей Немчинов оценил результативность Артемия Панарина на старте сезона НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» набрал 15 (5+10) очков в 9 первых играх.

«Артемий набирает очки, команда выигрывает. Хочется надеяться, что Панарин сможет набрать 100 очков в регулярном чемпионате, он способен на это. Он один из лучших игроков в НХЛ.

Сможет ли он подойти к плей-офф в такой же форме? Сейчас об этом сложно говорить. Посмотрим, когда наступит время игр на выбывание», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.

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1 комментарий

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Andreir888
Спооортс, не 5 очков Тёма набрал, а 15)) Но это пока!))
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