Алексей Терещенко: «Обязанность Панарина — тащить «Рейнджерс» на себе. Думаю, в этом сезоне они способны превзойти прошлогодний результат»
Алексей Терещенко считает, что Артемий Панарин обязан тащить «Рейнджерс» на себе.
«Конечно, все знают, что Артемий – большой талант. Ему же не просто так дали такой контракт. Это его работа, обязанность — тащить «Рейнджерс» на себе.
Думаю, в этом сезоне они способны превзойти прошлогодний результат», – сказал трехкратный чемпион мира.
В прошлом Кубке Стэнли ньюйоркцы вылетели в 1-м раунде, проиграв «Нью-Джерси» (3-4).
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