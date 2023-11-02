Алексей Терещенко: «Обязанность Панарина — тащить «Рейнджерс» на себе. Думаю, в этом сезоне они способны превзойти прошлогодний результат»

Алексей Терещенко считает, что Артемий Панарин обязан тащить «Рейнджерс» на себе.

«Конечно, все знают, что – большой талант. Ему же не просто так дали такой контракт. Это его работа, обязанность — тащить « » на себе.

Думаю, в этом сезоне они способны превзойти прошлогодний результат», – сказал трехкратный чемпион мира.

В прошлом Кубке Стэнли ньюйоркцы вылетели в 1-м раунде, проиграв «Нью-Джерси» (3-4).