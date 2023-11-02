Алексей Терещенко: «Обязанность Панарина — тащить «Рейнджерс» на себе. Думаю, в этом сезоне они способны превзойти прошлогодний результат»

Теги Рейнджерс Алексей Терещенко НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Алексей Терещенко считает, что Артемий Панарин обязан тащить «Рейнджерс» на себе.

«Конечно, все знают, что Артемий – большой талант. Ему же не просто так дали такой контракт. Это его работа, обязанность — тащить «Рейнджерс» на себе.

Думаю, в этом сезоне они способны превзойти прошлогодний результат», – сказал трехкратный чемпион мира.

В прошлом Кубке Стэнли ньюйоркцы вылетели в 1-м раунде, проиграв «Нью-Джерси» (3-4).

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