Грицюк о Джеке Хьюзе: «Очень нравится его стиль игры, манера. Какая-то фантастика! Восхищает, как он придумывает моменты в атаке»

Арсений Грицюк поделился мнением об игре Джека Хьюза.

– Вас на драфте выбирал «Нью-Джерси Девилс». Форвард этого клуба – лучший бомбардир лиги. Как вам его игра?

– Какая-то фантастика! Я каждый день смотрю хайлайты «Нью-Джерси». Невероятно играет Хьюз! Мне очень нравится его стиль игры, манера. Восхищает, как он придумывает моменты в атаке.

Правда, бывают пробелы в обороне – вот я смотрел матч, когда «Девилс» забили три гола, и все три раза на льду был Хьюз. Но в итоге он набрал 4 (2+2) очка, снова показав себя очень сильно.

– Мне кажется, на таких игроков, как Хьюз, и хочет делать акцент СКА, собрав в состав не самых габаритных, но быстрых и легких игроков. Я прав?

– Нам же сразу говорили перед сезоном, что СКА хочет играть в быстрый атакующий хоккей. Поэтому у нас много таких форвардов, как, грубо говоря, или , которые бегут по краям. И если мы будем поддерживать эту скорость, то у нас будут большие шансы.

У нас есть и габаритные игроки, которые могут где-то потолкаться на пятачке, позакрывать вратаря. Но благодаря нашей скорости мы должны доминировать в играх, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.