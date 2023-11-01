Грицюк о посещении театра в Петербурге: «Как истинный театрал, в антракте скушал бутербродик с икрой, запил водичкой и с удовольствием смотрел три часа на сцену»

Теги СКА КХЛ Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк рассказал о посещении театра в Санкт-Петербурге .

– Расскажите, как вы проведете свободный день в Питере?

– Обычно нахожусь дома, а ближе к вечеру выхожу прогуляться по району – я живу рядом со Смольным собором. Погода уже не позволяет гулять долго. А летом, когда мы с женой только въехали в арендованную квартиру, то ходили много, смотрели город, гуляли по Таврическому саду. Много заведений, где можно вкусно покушать. В основном куда-то выходили на ужин.

Город действительно красивый. Потрясающая архитектура, много парков. А мы выбирали район, где можно много гулять. Тем более у нас маленькая собака, и хотелось, чтобы она тоже могла там побегать, побеситься.

Недавно в Питере мы сходили в театр, и спектакль шел три часа. Представляете?

– Жена выбирала постановку?

– Она сказала: «Давай что-нибудь придумаем». Я ей: «Давай в театр сходим. Это же Питер! Окультуриваться надо!»

И она выбрала спектакль «12 стульев». Или это представлением называется? Веселый сюжет.

И я, как истинный театрал, в антракте скушал бутербродик с икрой, запил его водичкой и с удовольствием смотрел три часа на сцену. Даже не пожалел ни на минуту, что мы туда пришли. Прикольные эмоции! Хочу еще раз их испытать, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

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3 комментария

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Rodgeras
Грицюк просыпается в театре. Трясёт соседа спереди.
- Простите! Это не вы сказали "шлеп вашу мать"?
- Нет!
- Ну значит музыка навеяла!
- А это не вы меня коньяком заблевали?
- Нет! Милостливый государь! Я бутерброды с икрой водичкой запивал!
- Простите великодушно старого театрала!
+2
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Machine Head
Дааа. Смешно читать. Ничего не сказал об актерах , постановке. «Прикольно» - это главное. Обычно спектакль идет 2,5-3 часа.
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Roman Schmidt
Лучше бы промолчал,умнее бы казался.
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