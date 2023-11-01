Грицюк о Боярском на матче СКА: «Я ему протянул кулачок, чтобы он его отбил! У меня тесть был в восторге, что я самого Михаила Сергеевича видел!»

Теги СКА Михаил Боярский КХЛ Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк высказался о том, что Михаил Боярский посетил матч СКА.

Народный артист произвел символическое вбрасывание перед матчем СКА и «Адмирала» (5:0).

– Пообщались с Боярским? Он недавно приходил на матч СКА.

– Я ему протянул кулачок, чтобы Боярский его отбил!

У меня тесть, отец жены, очень любит Михаила Сергеевича. Он, как и другие, был в восторге, что я самого Боярского видел! – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

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