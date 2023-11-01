Худобин о проблемах в ВХЛ: «Арены не совсем новые, качество льда не всегда устраивает. Переезды – тяжелые. Но меня же никто не заставляет играть здесь – это мой выбор»

Вратарь «Сокола» Антон Худобин поделился впечатлениями от игры в ВХЛ.

– Вы уже больше месяца играете в ВХЛ. Какие у вас впечатления от лиги?

– Нормальные впечатления. Много молодых ребят играют, которые хотят продвинуть себя и попасть в .

– Один из вратарей мне говорил, что в ВХЛ даже сложнее, чем в КХЛ, из-за непредсказуемости действий игроков.

– Конечно, здесь труднее. В ВХЛ молодые ребята, которые еще не осознают свою роль в команде, поэтому есть брак в игре. Это примерно как ты выступаешь в НХЛ, а потом тебя спускают в фарм-клуб в , где больше сумбура в игре, больше непонятных действий.

Для этого и есть такие лиги, как ВХЛ и АХЛ, чтобы научиться правильно действовать.

– Несколько лет назад вы играли в финале Кубка Стэнли, а сейчас приезжаете на матчи в Набережные Челны и Орск. Нет ли какого-то диссонанса?

– Я просто хотел играть. Может быть, ситуация не идеальная, но что есть – то есть. Значит, хоккейные боги распорядились так.

– Говорят, что проблемы в ВХЛ – это гостиницы, старые ледовые дворцы и переезды.

– Арены не совсем новые – это да, и качество льда не всегда устраивает. По гостиницам не соглашусь: где бы мы ни были, везде они были хорошими, кровати и туалеты – нормальные.

Переезды – тяжелые. Например, из Орска в Челябинск мы ехали восемь часов на автобусе. Конечно, невесело, но меня же никто не заставляет играть здесь – это мой выбор. Ничего страшного, посидели, похохотали с ребятами в автобусе, – сказал .