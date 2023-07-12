Александр Кожевников: «Петербург – хоккейная столица России. Больше всего болельщиков ходит на СКА»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА болельщики рейтинги Зинэтула Билялетдинов КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников назвал Санкт-Петербург хоккейной столицей России.

«Больше всего болельщиков ходит на СКА. Меньше 10 тысяч на арене не бывает. Петербург – хоккейная столица России.

В Казани тоже полный дворец, но это произошло после возвращения Билялетдинова. До этого публика была не так активна.

В Москве, наверное, на ЦСКА больше всего зрителей приходят», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария

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Кеша
Ох , как со смаком лизанул! И сколько в этой столице воспитали звезд мирового уровня? Воскресенское и Челябинск воспитали в десятки раз больше звезд Мирового уровня. Где воспитанники из этой столицы по версии Кожевникова ?
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