Александр Кожевников: «Петербург – хоккейная столица России. Больше всего болельщиков ходит на СКА»

Александр Кожевников назвал Санкт-Петербург хоккейной столицей России.

«Больше всего болельщиков ходит на СКА. Меньше 10 тысяч на арене не бывает. Петербург – хоккейная столица России.

В Казани тоже полный дворец, но это произошло после возвращения . До этого публика была не так активна.

В Москве, наверное, на больше всего зрителей приходят», – сказал двукратный олимпийский чемпион.