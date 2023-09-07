«Они проиграли «Сочи». О чем вы говорите? У нас своя система». Ротенберг о том, что ушедшие из СКА игроки на ведущих ролях в других клубах

Теги Ак Барс СКА Торпедо Зинэтула Билялетдинов КХЛ Роман Ротенберг Сочи Хоккей

Роман Ротенберг задел бывших игроков СКА из-за поражения от «Сочи».

Об этом главный тренер СКА высказался после поражения от «Торпедо» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» уступил «Сочи» (1:3), в межсезонье в состав казанцев перешли Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров.

– За межсезонье СКА серьезно изменился по составу. Хоккеисты, которые ушли, не потерялись, они на ведущих ролях в других клубах.

– Они сегодня проиграли «Сочи». В каком смысле они не потерялись? О чем вы говорите?

Почему они должны потеряться? Это хорошие хоккеисты, но у нас есть своя система.

Никто не должен потеряться. И зачем нам анализировать прошлый год. Мы уже сделали правильные выводы.

Идет серьезный тренировочный процесс, команда под нагрузками. Так и должно быть. Когда ребята под нагрузками – мы получаем базу, чтобы потом вывести команду на пик, когда будет нужно.

– Вы яркий и открытый человек, не стесняетесь говорить правду. Как считаете, может быть вам не хватает хладнокровия? Или оно будет мешать?

– А что такое спорт без эмоций? Вы хотите видеть унылых людей на льду?

– Есть Зинэтула Билялетдинов, который всегда спокоен.

– При всем уважении, «Ак Барс» сегодня проиграл.

Я делаю свою работу, чтобы моя команда играла в яркий хоккей. Эмоции, которые я передаю, нужны команде.

Если тренер без эмоций, если ему безразлично – поражение или победа, то зачем этим заниматься? В чем смысл тогда? Каждому свое.

Можно взять разных тренеров и всех проанализировать. Не только Зинэтулу Хайдаровича, к которому я отношусь с большим уважением.

Он мне очень много помогает, мы часто общаемся. У каждого своя жизнь, свой подход, своя система игры. Лед всех рассудит, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

5 комментариев

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Web_kz
Он уже сам с собой спорит. Система доконала. Да и подгорает у него после "Торпедо" пионерским костром. :))
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Матроскин52
Нервное интервью тренера проигравшего игру, которую он в своей голове выиграл… Собрал игроков со всей России, базовый клуб сборной… и такой фук… ни в чем сегодня СКА не переиграл Торпедо, ни в чем… а по владению шайбой Торпедо вообще превзошло, по крайней мере на стадионе так показалось… а дальше Ярик, тоже непростые парни…
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mpFreeman
Не очень корректно по отношению к ХК Сочи. Смотрите, ещё обидятся и не захотят в следующий раз очередных опальных хоккеистов СКА к себе забирать:).
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