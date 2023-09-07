«Они проиграли «Сочи». О чем вы говорите? У нас своя система». Ротенберг о том, что ушедшие из СКА игроки на ведущих ролях в других клубах
Роман Ротенберг задел бывших игроков СКА из-за поражения от «Сочи».
Об этом главный тренер СКА высказался после поражения от «Торпедо» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» уступил «Сочи» (1:3), в межсезонье в состав казанцев перешли Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров.
– За межсезонье СКА серьезно изменился по составу. Хоккеисты, которые ушли, не потерялись, они на ведущих ролях в других клубах.
– Они сегодня проиграли «Сочи». В каком смысле они не потерялись? О чем вы говорите?
Почему они должны потеряться? Это хорошие хоккеисты, но у нас есть своя система.
Никто не должен потеряться. И зачем нам анализировать прошлый год. Мы уже сделали правильные выводы.
Идет серьезный тренировочный процесс, команда под нагрузками. Так и должно быть. Когда ребята под нагрузками – мы получаем базу, чтобы потом вывести команду на пик, когда будет нужно.
– Вы яркий и открытый человек, не стесняетесь говорить правду. Как считаете, может быть вам не хватает хладнокровия? Или оно будет мешать?
– А что такое спорт без эмоций? Вы хотите видеть унылых людей на льду?
– Есть Зинэтула Билялетдинов, который всегда спокоен.
– При всем уважении, «Ак Барс» сегодня проиграл.
Я делаю свою работу, чтобы моя команда играла в яркий хоккей. Эмоции, которые я передаю, нужны команде.
Если тренер без эмоций, если ему безразлично – поражение или победа, то зачем этим заниматься? В чем смысл тогда? Каждому свое.
Можно взять разных тренеров и всех проанализировать. Не только Зинэтулу Хайдаровича, к которому я отношусь с большим уважением.
Он мне очень много помогает, мы часто общаемся. У каждого своя жизнь, свой подход, своя система игры. Лед всех рассудит, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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