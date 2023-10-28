Голдобин о вызове своей тройки с Морозовым и Порядиным на Матч звезд: «Мечтали об этом. Сначала меня взяли, потом остальных. Мы счастливы»

Николай Голдобин высказался о вызове своей тройки на Матч звезд КХЛ.

Голдобин и его партнеры по тройке Иван Морозов и Павел Порядин вошли в состав команды дивизиона Боброва.

«Конечно, мы мечтали об этом. Сначала меня взяли, потом получилось, что вызвали остальных. Мы счастливы этому.

Поражение от «Сибири»? У нас очень был долгий выезд, тяжелый. С «Сибирью», я считаю, тоже могли взять верх, забили быстрый гол, где-то уже на усталости пошли невынужденные ошибки, а так, ребята старались, отдали все силы.

Прошла только треть чемпионата, поэтому мы просто хотим сохранить первое место. Надеемся подойти в оптимальной форме к матчам навылет, чтобы выдать лучший плей-офф», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.