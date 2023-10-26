Жамнов о завершении серии из 9 побед: «Не сказал бы, что это закономерно. У «Спартака» не было свежести – на нас настраиваются иначе, чем в начале сезона»
Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Сибири».
«Спартак» уступил со счетом 3:4 в игре чемпионата КХЛ. Прервалась серия команды из девяти побед подряд.
«Не сказал бы, что то, что наша серия прервалась сегодня, это закономерно. Не реализовали свои моменты.
Надо отдать должное «Сибири» и их вратарю. Мы могли сделать задел в первом периоде, когда играли в большинстве.
Не было той свежести, что раньше. Было много брака и потерь. При этом по самоотдаче у меня претензий нет. Все-таки это был шестой матч на выезде.
Видно, что на нас настраиваются иначе, чем в начале сезона. Игроки это прекрасно понимают, поэтому концентрация и подготовка идет серьезнее.
Я бы не сказал, что звено Морозова выпало. Их соперники читают, но мы им даем новые варианты, как играть. В дальнейшем будет интереснее», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Спартак , так держать...