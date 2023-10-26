Жамнов о завершении серии из 9 побед: «Не сказал бы, что это закономерно. У «Спартака» не было свежести – на нас настраиваются иначе, чем в начале сезона»

Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Сибири».

«Спартак» уступил со счетом 3:4 в игре чемпионата . Прервалась серия команды из девяти побед подряд.

«Не сказал бы, что то, что наша серия прервалась сегодня, это закономерно. Не реализовали свои моменты.

Надо отдать должное « » и их вратарю. Мы могли сделать задел в первом периоде, когда играли в большинстве.

Не было той свежести, что раньше. Было много брака и потерь. При этом по самоотдаче у меня претензий нет. Все-таки это был шестой матч на выезде.

Видно, что на нас настраиваются иначе, чем в начале сезона. Игроки это прекрасно понимают, поэтому концентрация и подготовка идет серьезнее.

Я бы не сказал, что звено Морозова выпало. Их соперники читают, но мы им даем новые варианты, как играть. В дальнейшем будет интереснее», – сказал главный тренер « » .