Жамнов о завершении серии из 9 побед: «Не сказал бы, что это закономерно. У «Спартака» не было свежести – на нас настраиваются иначе, чем в начале сезона»

Теги Сибирь Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Сибири».

«Спартак» уступил со счетом 3:4 в игре чемпионата КХЛ. Прервалась серия команды из девяти побед подряд.

«Не сказал бы, что то, что наша серия прервалась сегодня, это закономерно. Не реализовали свои моменты.

Надо отдать должное «Сибири» и их вратарю. Мы могли сделать задел в первом периоде, когда играли в большинстве.

Не было той свежести, что раньше. Было много брака и потерь. При этом по самоотдаче у меня претензий нет. Все-таки это был шестой матч на выезде.

Видно, что на нас настраиваются иначе, чем в начале сезона. Игроки это прекрасно понимают, поэтому концентрация и подготовка идет серьезнее.

Я бы не сказал, что звено Морозова выпало. Их соперники читают, но мы им даем новые варианты, как играть. В дальнейшем будет интереснее», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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11 комментариев

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камикадзе
Удачи Тренер!!!
+14
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ivrod
Поражение в битве, не значит проигрыша в войне
Спартак , так держать...
+12
0
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Сергей
Я верю тренеру и всей команде, впереди ещё много игр, очень серьезные соперники, график плотный.
+7
0
+7
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Bonum Misanthrope
Ничего не потеряно, идём дальше!🐷👍
+3
0
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Machine Head
Легендарные Жамнов и Ковалев еще в далеком 1991 году вместе зажигали в чемпионском Динамо и сборной страны. С ними в одной тройке еще был Семак. А вообще Жамнов был универсальным игроком. В разное время с Жамновым в тройке играл Андрей Ломакин и Гальченюк. И даже была тройка Макаров-Жамнов-Козлов. Опыт у Жамнова колоссальный , но всегда на тренерском поприще не хватало ресурса и полномочий. Сейчас все это есть и есть игра команды.
+2
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Мистер Ювентус
всё равно играли до конца хоть и устали от перелётов, молодцы!!!
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Empress
В плейоффе все будут не первой свежести и что тогда?
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-1
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Bat Serghei
Серия выездная закончилась я щитаю с идеальным результатом для нас. Теперь двигаемся дальше. Спартак молодцы
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ТимТалер
Сделал подписку на КХЛ. Смотрю все матчи Спартака ! Торпедо, Сочи и Северсталь.
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aleksandrratnikov60@gmail.com
Ответ Empress
В плейоффе все будут не первой свежести и что тогда?
Перед плей-офф буде т небольшой перерыв. Ну а Вам стоит попробовать покинуть привычную обстановку и недельку пожить в гостиницах, перелетая из одного города в другой. Даже не играя в хоккей это выматывает, попробуйте. А ребята играли шестую игру на выезде.
+3
-3
0
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Empress
Ответ aleksandrratnikov60@gmail.com
Перед плей-офф буде т небольшой перерыв. Ну а Вам стоит попробовать покинуть привычную обстановку и недельку пожить в гостиницах, перелетая из одного города в другой. Даже не играя в хоккей это выматывает, попробуйте. А ребята играли шестую игру на выезде.
Я уже как болельщица в плейоффе за неделю умоталась на матчи гонять. Тут в регулярке 3 дня подряд сходила уже тяжело и больше не желаю. Оптимально 2-4 раза в месяц для меня. А так летаю частенько по своим делам
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