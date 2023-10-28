Толчинский о самом большом раздражителе для СКА: «ЦСКА, скорее всего. И с ними в финале хочется сыграть, и с «Ак Барсом», и с «Авангардом»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Николай Голдобин Матч ТВ Хоккей

Сергей Толчинский назвал ЦСКА самым большим раздражителем для СКА.

– «Спартак» идет первым в лиге. Такая команда для СКА является самым большим раздражителем? Или занимающий пятое место в конференции ЦСКА?

– Скорее всего, ЦСКА. У них непросто начался сезон. Но такое ведь и в прошлом году было. Надо просто понимать, что эта команда идет после двух Кубков Гагарина. Нужно встать на место ребят – тяжеловато так играть, когда у тебя постоянно короче лето. Ведь ЦСКА с 2018 года выходит в финал плей-офф. Может, где-то не успели набраться эмоций и отдохнуть.

И ты понимаешь, что эта команда все равно сильная. Конечно, победа над ЦСКА очень престижна. На такого соперника совершенно другой настрой.

Мы и на «Спартак» настраиваемся, конечно. И я вижу, что Голдобе [Николаю Голдобину] повезло найти свое звено. Это большая удача для хоккеиста. Он даже сам сказал, что они реально дополняют друг друга. На них приятно смотреть.

– Финал мечты для вас – СКА против «Авангарда»?

– Было бы круто сыграть в таком финале. Но конкретной мечты нет, тем более ее трудно реализовать в связи с перекрестным плей-офф. Очень много хороших команд. И с «Ак Барсом» в финале хочется сыграть, и с ЦСКА, и с «Авангардом»…

– Почему с «Ак Барсом»?

– Они такие же, как ЦСКА – большой сильный клуб кубкового замеса. Команда с прицелом на чемпионство. В том году «Ак Барс» дошел до седьмого матча финала. Победить такой клуб было бы очень престижно, – сказал форвард клуба из Петербурга. 

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