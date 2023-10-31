«Овечкин – атлет, профессионал, на него все равняются. До рекорда Гретцки осталось не так много». Щитов об игре форварда

Теги Вашингтон Никита Щитов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Никита Щитов оценил игру Александра Овечкина на старте сезона НХЛ .

Форвард и капитан «Вашингтона» набирает очки в шести матчах подряд – у него 8 (2+6) баллов в 8 матчах.

«Сначала все переживали из-за того, что «Вашингтон» не так часто выигрывал, а у Овечкина не получалось забивать.

Но Александр – хороший атлет, профессионал. До рекорда Гретцки осталось не так много.

На него все равняются. Овечкин своим примером показывает хорошее отношение к хоккею. Думаю, что у него все сложится», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Щитов.

Овечкин впервые возглавил хоккейный рейтинг Forbes! Как он зарабатывает миллионы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий