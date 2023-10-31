«Овечкин – атлет, профессионал, на него все равняются. До рекорда Гретцки осталось не так много». Щитов об игре форварда
Никита Щитов оценил игру Александра Овечкина на старте сезона НХЛ .
Форвард и капитан «Вашингтона» набирает очки в шести матчах подряд – у него 8 (2+6) баллов в 8 матчах.
«Сначала все переживали из-за того, что «Вашингтон» не так часто выигрывал, а у Овечкина не получалось забивать.
Но Александр – хороший атлет, профессионал. До рекорда Гретцки осталось не так много.
На него все равняются. Овечкин своим примером показывает хорошее отношение к хоккею. Думаю, что у него все сложится», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Щитов.
Овечкин впервые возглавил хоккейный рейтинг Forbes! Как он зарабатывает миллионы
Комментарии