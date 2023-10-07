НХЛ присутствует на конгрессе ИИХФ в Португалии. Обсуждается участие в Олимпиаде-2026 – логистика, расходы на страховки

НХЛ ведет переговоры с ИИХФ об участии в Олимпиаде.

Представители североамериканской лиги принимают участие в конгрессе ИИХФ, который проходит в Португалии.

Стороны среди прочего обсуждают логистические вопросы на фоне возможного участия хоккеистов лиги на Олимпиаде в 2026 году.

«ИИХФ придется потратить немного денег на покрытие некоторых расходов на страховку. А как насчет транспортных расходов для игроков и их семей? Эти обсуждения продолжатся на уровне ИИХФ. НХЛ и Ассоциация игроков лиги настроены двигаться вперед», – сказал инсайдер Даррен Дрегер.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.