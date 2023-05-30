ФХР: «Россия и Беларусь остаются в списке участников Олимпиады-2026. Возможность возвращения рассмотрят в марте 2024 года»
Россия и Беларуси остаются в списках участников Олимпийских игр-2026.
«С 25 по 27 мая в финском городе Тампере прошел Годовой конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ).
На нем было утверждено, что возможность возращения сборных России и Беларуси на международные турниры будет рассмотрена в марте 2024 года.
Кроме того, национальные команды России и Беларуси пока остаются в списках участников Олимпийских игр 2026 года», – говорится в сообщении Федерации хоккея России.
Сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.
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