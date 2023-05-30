ФХР: «Россия и Беларусь остаются в списке участников Олимпиады-2026. Возможность возвращения рассмотрят в марте 2024 года»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Хоккей

Россия и Беларуси остаются в списках участников Олимпийских игр-2026.

«С 25 по 27 мая в финском городе Тампере прошел Годовой конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ).

На нем было утверждено, что возможность возращения сборных России и Беларуси на международные турниры будет рассмотрена в марте 2024 года.

Кроме того, национальные команды России и Беларуси пока остаются в списках участников Олимпийских игр 2026 года», – говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.

4 комментария

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MosesPray
В Париже и без ОИ, есть сейчас на что посмотреть с интересом
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Сергей Косомов
Нечего не поменяеться и через год.
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Костя Кот
Ответ MosesPray
В Париже и без ОИ, есть сейчас на что посмотреть с интересом
на арабов
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